No Porto Futuro, população adere à Semana do Meio Ambiente promovida pela Semas

As mensagens das atividades ambientais desenvolvidas de acordo com o tema ‘Uma só Terra, um só ambiente’ tiveram continuidade neste sábado (4), nas manifestações alusivas à Semana do Meio Ambiente, ocorridas no Porto do Futuro, em Belém. Orientações sobre o relacionamento entre o Homem e a floresta, ênfase para a programação infantil, exposição de bioesculturas, marcaram a integração com o público presente nesse espaço urbano da capital paraense. A programação de evento é da Secretaria de Meio Ambiente é Sustentabilidade (Semas), em parceria com as secretarias de Cultura (Secult), Turismo (Setur), Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade(Ideflor-Bio), com apoio do Sebrae.

Segundo os organizadores do evento, a arte das esculturas ecológicas esculpidas a partir de fibras retiradas de palmeiras de Miriti e Jupati, da Amazônia, representando a fauna da região, expostas no lago, permanecerão por todo o mês de junho.

A Coordenadoria de Educação Ambiental , da Semas, movimentou as crianças com o jogo Amigo do Meio Ambiente. Outras atrações como a contação de histórias foi promovida pela Secult, apresentação dos pontos turísticos em vídeos apresentada pela Setur, um arranjo de mudas frutíferas, de açaí, cupuaçu, cacau, banana e outras espécies, como proposta para fomentar o reflorestamento “para recuperação de áreas degradadas na Agricultura familiar, com geração de emprego e renda, dento da proposta do Projeto do Sistema Agroflorestal (Prosaf), explica o engenheiro florestal Estevão Coqueiro, do Ideflor-Bio.

Alunos da Universidade Federal (Ufra) atenderam o público com orientações sobre sementes florestais, anatomia da madeira e suas tecnologias e uma maquete mostrava a interferência do Homem na floresta.

A visitante Tatiara Beleza estava acompanhada da mãe Graça e do filho Artur, que falou da satisfação de frequentar o Porto Futuro. “Desta vez gostei mais ainda, por causa das explicações que recebi dos expositores. Achei maravilhosa a programação voltada ao público infantil, jovens e adultos. Quero outras outras vezes”, sugeriu.

A gerente de sustentabilidade da Semas, Brenda Hachem, informa que no domingo (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, vai continuar a feirinha de exposição e comercialização de produtos sustentáveis, jogos ambientais, cotação de histórias com a atriz Maria Borges, além do recolhimento de resíduos sólidos feito pelo Instituto Alachaster, para reciclagem e reaproveitamento do material recolhido.

“A gente está em um momento bem oportuno e nada melhor do que promover a conscientização, ambiental para as comunidades que frequentam locais públicos e disseminar essa política de Meio ambiente, da necessidade de preservar e utilizar os recursos naturais de maneira mais racional, e que possam ser agentes multiplicadores e replicar essas pequenas ações, conhecer nosso trabalho, e de alguma forma implantar em suas casas, para suas famílias”, finalizou a gerente da Semas.

Por Aline Saavedra (SEMAS)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Semas