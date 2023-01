No primeiro dia de funcionamento, UsiPaz Guamá atende mais de 500 pessoas

Com mais de 100 mil habitantes, segundo o Censo de 2010, o bairro do Guamá sedia a mais nova Usina da Paz em funcionamento no Pará, entregue na quinta-feira (12) pelo governador Helder Barbalho, na celebração pelos 407 anos de fundação de Belém. Logo no primeiro dia de funcionamento do espaço, nesta sexta-feira (13), uma nova rotina começou a ser vivenciada por moradores do Guamá na nona UsiPaz do território paraense, e quinta entregue só na capital. Até o final da manhã mais de 500 pessoas haviam passado pelo complexo de promoção da cidadania.

“As crianças do nosso bairro vão poder fazer um esporte, se beneficiar de algo que muitas vezes é preciso pagar. Não só as crianças, como também os adultos que querem fazer curso ou consulta. Muitas vezes a gente vai num posto de saúde precisando de uma consulta e marcam só para o mês que vem, mas tu tá precisando urgente. Até a xerox, que muita gente esqueceu hoje, conseguiu aqui de graça. Certamente isso aqui vai ser uma oportunidade excelente para enriquecer mais o bairro do Guamá, e tirar jovens da vida errada”, disse a garçonete Lia Navegantes, que procurou a UsiPaz pela manhã para matricular a filha de 12 anos no balé.

Hoje (13) foram iniciadas as matrículas para atividades que já serão ofertadas pela UsiPaz Guamá: balé, danças urbanas e dança contemporânea, além de atendimento médico e odontológico. O cronograma de inscrição prossegue até 20 de janeiro (próxima sexta-feira) de forma gradual, por atividade escolhida.

Para se cadastrar é necessário ir presencialmente até a recepção da Usina levando originais e cópias de RG, CPF e comprovante de residência. Assim como nas demais Usinas da Paz, os moradores terão acesso gratuito a mais de 70 serviços intersetoriais, oferecidos pelas secretarias estaduais e órgãos parceiros, como atendimento médico, odontológico e psicológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; treinamento de lideranças; capacitações; cursos profissionalizantes e várias modalidades esportivas.

Para Geracilda Gomes, a chegada de uma UsiPaz ao bairro traz alívio financeiro, porque atualmente ela paga R$ 100,00 para praticar exercícios físicos em uma academia particular. “Hoje eu vim aqui me informar sobre os horários e modalidades que estão inscrevendo, porque eu já sei que vou querer hidroginástica e culinária para mim, aulas de natação para minha neta e o futebol para meu neto. Eu já estou achando isso daqui uma bênção. Sempre procuro locais gratuitos para fazer minhas coisas, só que no momento os lugares onde eu fazia fecharam, e eu tive que ir para a academia paga. Agora, tudo de graça é melhor, bem melhor”, afirmou a dona de casa, que mora no Guamá há mais de 50 anos.

Presente para os moradores – Há quatro anos atuando na comunidade guamaense, Kelly Mendes, agora coordenadora-geral da Usina da Paz Guamá, destacou o sentimento de pertencimento entre os moradores. “Foi um presente para eles. As crianças passam por aqui e se divertem muito. Correm, sobem, descem, perguntam se já podem usar a piscina. A gente consegue perceber que é um sonho realizado para eles. A gente não tinha um complexo desse aqui. Só tem uma praça no Guamá, e que não tem um parquinho como nós temos aqui. A maioria das arenas ou quadras pela redondeza é paga. Isso sempre foi um desejo, e até uma reivindicação da comunidade desde quan

A Usina funciona de segunda a sexta-feira, das 08 às 22 h; aos sábados, das 08 às 14 h, e aos domingos, das 08 às 18 h, de acordo com as demandas da comunidade e dos órgãos para a realização de eventos. A UsiPaz Guamá fica na Avenida Bernardo Sayão, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Calendário de inscrição

Dia 13/01 – sexta-feira – balé (a partir de 05 anos), danças urbanas (a partir de 14 anos), dança contemporânea (a partir de 12 anos)

Dia 16/01 – segunda-feira – natação (a partir de 07 anos), defesa pessoal feminina (a partir de 18 anos)

Dia 17/01- terça-feira – vôlei de quadra (a partir de 07 anos), basquete (a partir de 14 anos), hidroginástica (a partir de 18 anos)

Dia 18/01 – quarta-feira – futsal (a partir de 07 anos), futebol de areia (a partir de 07 anos), vôlei de areia (a partir de 14 anos)

Dia 19/01 – quinta-feira – treinamento funcional (a partir de 18 anos), judô (a partir de 07 anos), fit dance (a partir de 18 anos)

Dia 20/01 – sexta-feira – karatê (a partir de 07 anos), boxe (a partir de 15 anos)

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará

do nós entramos aqui com o TerPaz (Programa Territórios pela Paz). Eles sempre pediam essa parte de esporte e lazer. A Usina vem reunir em um único espaço todas essas necessidades. Aqui a população irá ser muito bem servida”, disse Kelly Mendes.