No próximo sábado (10) Belém realiza o Torneio de Ginástica Artística para crianças e adolescentes

Neste próximo sábado (10) será realizado no Ginásio da Universidade do Estado do Pará (UEPA) – Campus III, em Belém, o 4° Torneio de Ginástica Artística Talentos Esportivos Seel. O torneio será realizado com meninas do grupo de Iniciantes, divididas nas seguintes faixas etárias: 5 a 6 anos, 7 a 8 anos e 9 em diante. Já o grupo de treinamento, que são aquelas que competem em todos os aparelhos, será feita na categoria Base, Iniciante e Intermediária.

O programa Talentos Esportivos objetiva contribuir para o desenvolvimento do esporte no Estado do Pará, evidenciando a integração social, a promoção da saúde, desenvolvimento da cidadania de crianças, adolescentes, jovens e adultos. A iniciativa atende a três manifestações esportivas, o esporte de rendimento, participação e educacional.

Além da ginástica, o projeto também oferta aulas de futsal, vôlei, treinamento funcional e tênis de mesa. Ao todo, o programa atende a 600 alunos. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento motor das crianças e jovens, bem como contemplar as necessidades do esporte de rendimento, de participação e de educação.

A programação inicia das 8h às 14h e terá a participação de 50 alunas da modalidade, que é ofertada pelo programa desenvolvido pela Secretaria.

Foto Reprodução: Adobe