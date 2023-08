No Regional de Marabá, psicologia auxilia na recuperação de pacientes e no acolhimento de familiares

No Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP,) em Marabá, na região de integração de Carajás, tanto os pacientes quanto seus familiares encontram um suporte afetivo diário por meio do atendimento psicológico oferecido na unidade, ajudando a preservar a saúde mental durante o período de internação.

Morador de Abel Figueiredo, o funcionário público Juvenil Rodrigues Avelar, submetido a procedimento cirúrgico na unidade do Governo do Pará, relatou a importância desse tipo de atendimento para o seu processo de recuperação.

“Quando cheguei ao hospital, estava cheio dúvidas sobre tudo; lidar com a incerteza do que estava por vir é angustiante. A equipe de psicologia me acolheu com empatia e compreensão, proporcionando espaço seguro para expressar meus medos e sentimentos. Eles ajudaram a enfrentar minhas ansiedades de frente, a entender melhor tudo e a desenvolver estratégias para lidar com os desafios emocionais “, explicou o paciente.

Para o secretário estadual de saúde, Rômulo Rodovalho, a participação dos profissionais que atuam na saúde mental se revela essencial dentro das unidades.

“Os psicólogos são peças fundamentais na engenharia da rede pública de saúde, especialmente em ambientes hospitalares. Eles fornecem o suporte emocional necessário para os pacientes, ajudando a lidar com os desafios mentais que acompanham muitas condições médicas. Seu trabalho é essencial para uma recuperação holística e bem-sucedida”, relatou.

Ana Régia acompanha a irmã, que está se recuperando há 10 dias de um acidente automobilístico. Ela disse que o apoio psicológico fornecido à família durante esse período teve um impacto positivo, ajudando-os a enfrentar essa situação com a irmã, que passou vários dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“O suporte que recebemos ajudou a enfrentamos um turbilhão de emoções enquanto minha irmã estava em estado crítico. Mantivemos nossa fé constante em sua recuperação e, graças a Deus, hoje o processo de recuperação dela está em andamento. Ela já saiu da UTI e a assistência prestada pela psicóloga, verdadeiro anjo em nossa jornada, foi importante para preservar nossa saúde mental no rumo certo”, ressaltou.

Apoio emocional – No último dia 27 de agosto foi celebrado o Dia do Psicólogo, profissional que, no Regional de Marabá, atua no setor psicossocial, contribuindo com o bem-estar mental dos pacientes internados na unidade, referência para mais de 1 milhão de pessoas de 22 municípios do interior do estado.

Rosineide Cardoso, psicóloga atuante no Hospital, apresentou um resumo das atividades realizadas pelo profissional na instituição.

“Realizamos nossos atendimentos junto aos usuários à beira do leito, bem como com seus familiares, oferecendo apoio emocional através de técnicas de gerenciamento do estresse, e implementação de estratégias que auxiliam na superação dos desafios emergentes durante o tratamento, garantindo uma abordagem humanizada a todos”, descreveu.

O diretor assistencial Alan Ferreira ressalta a relevância do trabalho dos psicólogos na unidade.

“O trabalho dos nossos profissionais de psicologia é um pilar fundamental no atendimento hospitalar. Não se trata apenas de tratar condições médicas, mas de cuidar do paciente como um todo, abordando as dimensões emocionais que estão intrinsecamente ligadas ao processo de recuperação”, destacou.

Benjamim Ferreira, diretor executivo do hospital, reforça a importância desses profissionais na instituição.

“Nossos psicólogos recebem todo o apoio necessário para desempenhar seu papel vital. Valorizamos sua presença na equipe multidisciplinar e reconhecemos a contribuição inestimável que eles trazem para o bem-estar dos pacientes”, explicou.

Perfil – O Hospital Regional do Sudeste pertence ao Governo do Pará é gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). É referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

Texto: Ascom Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação