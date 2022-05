No Regional de Paragominas, ação reforça cultura de segurança na assistência à saúde

Para reforçar sobre uma das práticas consideradas essenciais para a assistência à saúde com qualidade, a higienização das mãos, na última quinta-feira (05), Dia Mundial da Higienização das Mãos, o Hospital Regional Público do Leste, em Paragominas, na região nordeste do Pará, realizou ação alusiva à data, conduzida pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital.

A comemoração ocorreu em dois momentos durante o dia, para oportunizar a participação de colaboradores dos das áreas assistencial e administrativa. A programação contou com o Pit Stop da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), com interação entre os profissionais, um game de perguntas e respostas sobre o tema. Na oportunidade houve a utilização da pia itinerante para demonstração dos passos para a chegar à forma correta de higienizar as mãos. O evento contou também com a distribuição de brindes.

“A técnica de higienização das mãos é eficaz e fundamental para o controle de infecção hospitalar, sendo também de baixo custo. Ações e treinamentos sobre o tema são regularmente promovidos junto às equipes do HRPL”, destacou a supervisora do SCIH, enfermeira Ellen.

“No HRPL a cultura da higienização das mãos tem sido fortemente incentivada. Os resultados estão nos nossos indicadores de adesão do protocolo e na taxa de infecção, que está dentro dos padrões preconizados pelo Ministério da Saúde. Sabemos que 80% das infecções no ambiente hospitalar se previnem com o ato de lavar as mãos: é simples, barato e muito eficaz. Lavar as mãos deveria ser um hábito nas nossas práticas de cuidados com a saúde. No ambiente hospitalar é vital para prevenir as infecções nos usuários e zelar pelas boas práticas assistenciais”, destacou o diretor assistencial do HRPL, enfermeiro Clóvis Guse.

Para a técnica de Enfermagem do HRPL, Itamara Alves, a higienização das mãos é muito eficaz e fundamental para o controle de infecção hospitalar.

“Ter essa ação foi importante pra lembrar que a higienização das mãos é uma técnica tão simples que pode evitar contaminações durante a assistência, que traz segurança à assistência ao paciente e a nós, profissionais da assistência direta e indireta que convivem no âmbito hospitalar, reforçou.

Texto: Joelza Silva/ Ascom HRPL

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação