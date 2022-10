No sufoco, United marca nos acréscimos e vence modesto Omonia na Liga Europa

O United sofreu, labutou, mas saiu de campo com mais uma vitória na Liga Europa. Nesta quinta-feira, em Old Trafford, o time inglês recebeu o modesto Omonia, do Chipre, e precisou de um gol salvador de Scott McTominay nos acréscimos para vencer por 1 a 0.

United martela, sofre, mas vence com gol nos acréscimos

O Manchester United foi completamente dominante nos primeiros 45 minutos, mas não conseguiu o principal: colocar a bola na rede. Diante do modesto Omonia, os Red Devils ocuparam o campo de ataque e acumularam 15 finalizações na etapa inicial.

Do outro lado, o time cipriota, acuado, se limitou a ficar no campo de defesa e criou uma única chance para finalizar. Aos 42, em um raro contra-ataque encaixado, Bruno Souza disparou com liberdade pela esquerda, invadiu a área, mas finalizou mal.

O United, por sua vez, teve, no mínimo, cinco chances claras. Duas com Rashford, que pararam em grandes defesas de Uzoho, e uma com Fred, Cristiano Ronaldo e Casemiro. O último carimbou o travessão após chute da entrada da área.

Na volta do intervalo, mais do mesmo. Logo no primeiro minuto, após bom passe na área, Antony arrumou para canhota e bateu para grande defesa de Uzoho. Na sobra, Rashford mandou para o gol e o goleirão salvou de novo. Incrível.

A pressão não cessou, mas, com o passar do tempo, a ansiedade pelo gol e o nervosismo começaram a atrapalhar os Red Devils, que passaram o segundo tempo inteiro no campo de ataque, mas sofreram para conseguir o gol da vitória.

A insistência pesou e foi premiada já no apagar das luzes. Aos 48, em mais um bombardeio na área cipriota, McTominay aproveitou sobra e finalizou de perna canhota, decretando a vitória suada do United: 1 a 0.

Texto retirado de ogol.com.br