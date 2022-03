No Ver-o-Rio, Ana Selma recorda sonoridades do carnaval mosqueirense

Assídua nos carnavais que movimentavam multidões na Ilha de Mosqueiro, cantora Ana Selma recorda destes momentos inesquecíveis vivenciados por meados dos anos 1990, em show que vai realizar no complexo do Ver-o-rio, em Belém, onde vai cantar grandes sucessos que agitavam o público ao ritmo do axé, samba e músicas autorais de artistas locais.

“Lembro-me bem de quando eu puxava o trio elétrico em Mosqueiro, ao lado dos meus amigos Markinho Duran e outros grandes músicos da terra, que levavam uma multidão desde o Murubira até a praia do Farol, nossa, bons tempos, é isso que quero reviver com as pessoas nesse nosso encontro musical”, convida Ana Selma ao recordar de inspirações que fizeram seu show virar realidade.

Além de ser cantora, Ana Selma é ainda atriz e amante da cultura produzida há gerações pelos povos da Amazônia. Compromissada com a sua missão de levar a nossa produção para outros patamares e públicos, a cantora reverbera nas suas apresentações, nuances que são típicas de um artista paraense.

Sua paixão pela música surgiu desde muito cedo, quando a pequena se encantava diante do rádio ou da televisão, pelas músicas que saiam daqueles instrumentos e que a preenchiam com uma sensação de felicidade suprema, e que foi sendo alimentado para as mais diversas ramificações da música, levando-a a integrar grupos de dança, teatro e canto, que a formaram enquanto profissional da música.

“Todos os elementos que envolvem música, que a vida colocou na minha frente, me fizeram trilhar caminhos específicos, até mesmo quando levava os blocos de carnaval em Mosqueiro, nossa que época linda, todos cantando, vestindo roupas e fantasias que exaltavam a nossa região, tudo isso me moldou de uma forma única, hoje sou o que sou por conta de tudo que vivi”, recorda a cantora.

Na sua apresentação a ser realizada especialmente no complexo do Ver-o-Rio, Selma comenta que o local foi escolhido propositalmente por apresentar uma paisagem que relembra as de Mosqueiro, e o público vai poder entrar de fato nessa emoção de memória dos carnavais.

“Vamos juntos cantar os maiores hits de carnaval que cantamos por anos em Mosqueiro, foi uma época muito boa e que não volta mais, a não ser através de iniciativas como esta, vou proporcionar uma grande viagem no tempo, aos amantes de carnaval, vocês vão amar”, conclui Ana Selma sobre o convite ao seu show.

Instagram da cantora: @anaselmac