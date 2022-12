“Nocaute na Violência” destaca luta profissional de peso pesado entre paraense e paulista

O ‘Nocaute na Violência’, projeto esportivo de boxe coordenado pela ADZB (Associação Desportiva Zezé do Boxe), encerra a temporada de 2022 com uma programação especial no próximo domingo, 04, na sede do Mormaço, na Cidade Velha, em Belém. O destaque fica por conta da luta profissional entre o paraense William Coutinho e o paulista Raiuga Eugênio, categoria peso pesado. Raiuga é radicado em São José dos Campos, onde exerce suas atividades profissionais de pugilismo.

O vencedor do combate de quatro rounds ganha o direito de disputar o título do CNB (Conselho Nacional de Boxe), entidade filiada à WBC (World Boxing Council).

Devido a demanda de lutas amadoras, cerca de 40, a organização decidiu instalar dois ringues. O programa será transmitido ao vivo pela TV Cultura. “Estamos nos organizando para promover uma grande festa do nosso nocaute”, diz Zezé do Boxe.

Os alunos de boxe do projeto Usina da Paz, mantido pelo Governo do Estado, participam do ‘Nocaute na Violência’, além de outras escolinhas de cidades do interior paraense. “Temos confirmação de atletas de São Francisco do Pará, Castanhal, Salinas, Portel, Ananindeua”, afirma Zezé.

O projeto “Nocaute na Violência”, desde a sua primeira edição em 2012, tem como público-alvo, crianças e adolescentes em situação de risco. Numa década de trabalho, Zezé do Boxe lembra com entusiasmo o sucesso do programa. No começo a gente procurava associações para participarem do projeto. Hoje a demanda é grande por isso temos a necessidade de armamos dois ringues. É impressionante o número de pedidos para participar do evento. Temos certeza que vai ser um sucesso”, pontua Zezé do Boxe.

Além do boxe, o público ainda vai assistir apresentação de muay thai.

Imagem: Divulgação