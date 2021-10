Noite de autógrafos reúne gerações do jornalismo paraense

Dezenas de jornalistas, muitos dos quais integraram o cast da redação da antiga A PROVÍNCIA DO PARÁ se encontraram, à noite de ontem, no auditório da Editora Saraiva, no Boulevard Shopping, para prestigiar o vernisage de lançamento da obra “Sobral Santos II e Novo Amapá – 40 anos das tragédias fluviais que abalaram o Brasil”, de autoria do jornalista Evandro Corrêa, que já exerceu a função de chefe de redação de A PROVÍNCIA e já passou por todos os demais jornais de Belém. Trata-se de um livro reportagem que narra aquelas e outras tragédias nos rios da Amazônia, com depoimentos de autoridades, sobreviventes e familiares que perderam entes queridos; providências tomadas, etc.

Segundo o autor, a obra foi elaborada em quase três anos de levantamentos, pesquisas, reportagens, coleta de materiais.



Evandro explicou que nessa primeira edição foram impressas mil unidades da obra, 300 das quais se esgotaram somente na noite passada. Ele adiantou que já trabalha em um novo livro que retratará a máfia das OS durante a pandemia, especialmente no Estado do Pará. Disse que no caso das tragédias fluviais, se trata de um assunto atual e que a navegação nos rios amazônicos ainda tem uma série de problemas que precisam ser sanados e que a obra ora lançada vem alertar para os riscos que podem ser evitados, poupando vidas.

“Eu não poderia deixar de prestigiar um momento como esse, em que um colega lança uma obra dessa envergadura, de um tema tão atual que todos nós testemunhamos enquanto profissionais de imprensa”, disse o jornalista Olavo Dutra que, durante muitos anos foi um dos famosos editores de A PROVÍNCIA.

“Uma obra dessa é para ser lida e repassada a todos, principalmente as pessoas que irem viajando de barco aqui no imenso Estado do Pará, disse o jornalista Brás Chucre, colunista do jornal Amazônia, do Grupo Liberal.