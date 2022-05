Noite de núpcias de Lula e Janja será em hotel 5 estrelas

De casamento marcado para esta quarta-feira (18), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua noiva, a socióloga Rosângela da Silva, também conhecida como Janja, passarão a noite de núpcias em suíte do hotel cinco estrelas Grand Mercure Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. O local, queridinho dos petistas, vem sendo utilizado por membros da sigla para reuniões e hospedagens ao longo dos últimos anos, e foi palco do evento de pré-candidatura do presidenciável, neste mês.

Um funcionário confirmou que a noiva visitou o hotel a algumas semanas atrás para analisar os quartos. Além de Lula e Janja, também se hospedarão no local alguns dos convidados que não moram em São Paulo, entre eles, a ex-presidente Dilma Rousseff, que fez o check-in na manhã desta terça (17).

A suíte nupcial que será ocupada por Lula e Janja custa um valor mínimo de R$ 3 mil, variando conforme os adicionais, como alimentação e decoração com flores. Entre os quartos disponíveis, a diária mais econômica é fixada em R$ 531 sem café da manhã. Dilma optou por uma das suítes simples e pagou à vista.

Outros funcionários do Grand Mercure também confirmaram que o ex-presidente já se hospedou no hotel em outras ocasiões, optando pelas suítes que ficam nos últimos dois andares, sendo essas, as mais caras.

Para a cerimônia de casamento, Lula se arrumará no próprio hotel, enquanto Janja se aprontará em sua casa e só depois será conduzida ao local do evento, que ainda é mantido em segredo. Os detalhes não tinham sido revelado nem mesmo aos convidados para evitar o risco de protestos ou atentados. Em formato QR code, o convite só disponibiliza as informações na véspera do casamento, que espera reunir entre 100 e 150 pessoas.

Fonte: Pleno News

As informações são do portal Uol.