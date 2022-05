Noiva de Lula terá vestido de estilista de Ísis Valverde

A noiva do ex-presidente Lula (PT), a socióloga Rosângela da Silva, também conhecida como Janja, escolheu a estilista Helô Rocha para desenhar o modelo de seu vestido de casamento. A profissional é conhecida por assinar os vestidos de noiva de artistas como Ísis Valverde, Preta Gil e também confeccionar roupas para Bruna Marquezine, Iza, Sabrina Sato e Selena Gomez.

Em entrevista à coluna Universa, a estilista disse que o traje será longo, em tecido de seda e coberto de bordados. A cor não será totalmente branca, mas terá um tom de off-white.

Rocha conta ter conhecido a noiva do petista em dezembro por meio do casal Bela Gil e João Paulo Demas.

– A Janja já me seguia nas redes sociais e conhecia minha marca. Disse que é uma admiradora do meu trabalho. Ela comentou com a Bela, de quem sou amiga, que gostaria muito de fazer o vestido comigo, quando eles decidiram casar. A Bela e o JP fizeram, então, essa introdução e colocaram a gente em contato – explicou.

Atualmente, a peça está na etapa final da produção.

– Fizemos a primeira parte, de modelagem; depois, ajuste de modelagem. Aí, enviamos para Seridó, onde as bordadeiras ficaram um mês e meio trabalhando. Agora, estamos finalizando com outro tipo de bordado, com pontos de luz em cima do bordado de linha – declarou.

A estilista não falou sobre o valor do item, mas declarou que seus vestidos costumam custar entre R$ 20 a R$ 200 mil.

O casamento de Janja com o petista ocorrerá no próximo dia 18, em São Paulo. O local e o horário da cerimônia ainda não foram revelados nem mesmo aos convidados para evitar o risco de protestos ou atentados. Em formato QR code, o convite só disponibilizará os detalhes na véspera do casamento.

O ex-presidente e a socióloga revelaram o namoro no fim de 2017, cinco meses antes de ele ser preso pela Operação Lava Jato. Janja seguiu se relacionando com Lula, visitando-o uma vez por semana na Superintendência da Polícia Federal. O petista deixou a prisão em novembro de 2019, após o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anular as condenações do petista por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-presidente anunciou o casamento no último mês de abril.

