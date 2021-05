Noiva de Zezé Di Camargo explica por que abriu mão dos bens dele

Graciele Lacerda decidiu responder algumas dúvidas de seus seguidores sobre sua vida pessoal na noite de quinta-feira (13). Durante as revelações, a influenciadora falou sobre seu contrato de união estável com Zezé Di Camargo, com quem, segundo ela, está junto há mais de 10 anos.

“Abri mão do que ele tinha. Hoje construímos muita coisa juntos, tem dinheiro dele e meu também”, disse Graciele, respondendo que decidiu abdicar dos bens de do sertanejo.

Enfrentando um processo de fertilização, a jornalista explicou por que o casal não consegue engravidar de forma natural. “O Zezé é vasectomizado. Não podemos engravidar naturalmente”, esclareceu ela. Vale lembrar que o artista já é pai de Wanessa, de 38 anos, Camilla, de 35, e Igor Camargo, de 27 anos, o trio é fruto do seu relacionamento anterior com Zilu Godoi.

Curiosos, alguns fãs questionaram sobre o relacionamento conturbado que ela tem com a ex-mulher do sertanejo. A jornalista disse que gostaria de se reconciliar com Zilu, mas que isso não depende apenas dela. “Fico feliz de ver que tem gente que torce por isso. Mas não depende de mim”, disse.

