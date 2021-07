‘Nojento’, dispara Carlos Alberto sobre horário da Praça é Nossa

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega não escondeu sua insatisfação com o atual horário de seu programa, A Praça é Nossa, que vai ao ar às quintas-feiras, às 23h15, no SBT. Em entrevista ao canal de Rafinha Bastos, no YouTube, o veterano classificou a mudança como “uma crueldade”.

– O público quer rir, ainda mais nesse horário nojento que eu tenho: 23h30. Isso é uma coisa de uma crueldade que não tem tamanho – disse o comediante.

Rafinha ainda tentou argumentar, afirmando que este horário poderia ser bom: “Se você parar pra pensar, é o horário [em] que a turma tá querendo relaxar também. Não é bom por causa disso? – perguntou.

No entanto, o argumento não convenceu Carlos Alberto, que atribuiu a perda de audiência ao horário.

– Meu público é muito povão. O programa era sábado 22h. Era o grande horário. Tive [programa nesse horário por] anos, mais de 10 anos. Ainda dava 30, dava 20 e tantos [pontos] de audiência. Era uma loucura – lembrou o apresentador.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/YouTube