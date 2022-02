Nokia T20 com conexão 4G é homologado para venda no Brasil

A Anatel emitiu, no final da semana passada, o certificado de homologação para o tablet Nokia T20, primeiro produto de tela grande da marca com o Android como sistema operacional. Com o documento em mãos, a Multilaser já pode começar a comercializar este gadget em qualquer loja do Brasil.

O Nokia T20 é um tablet simples da empresa finlandesa, o primeiro da marca desde que adotou o Android como sistema operacional móvel – sim, eu lembro do Lumia 2520 com Windows RT. O novo produto foi anunciado internacionalmente no começo de outubro do ano passado, entregando tela de 10,4 polegadas e promessa de servir para diversos usos.

Certificado de homologação para o Nokia T20 (Imagem: reprodução/Olhar Digital)

O display tem tela com 2.000 x 1.200 pixels, brilho máximo de 400 nits e o tablet utiliza duas câmeras, sendo a traseira com 8 megapixels e uma frontal na borda do Nokia T20, com 5 megapixels. Controlando tudo isso temos o processador Unisoc T610, o mesmo chip presente em smartphones de entrada como o Realme C21Y e Honor Play 20.

Nokia T20 homologado tem bandeja híbrida

O Nokia T20 utiliza três modelos diferentes para o tablet: TA-1397, TA-1394 e TA-1392, sendo o do meio como escolhido pela Multilaser para ser comercializado no Brasil. A maior mudança entre cada um dos códigos está na presença de uma bandeja híbrida nos dois primeiros, com o último apenas entregando espaço para cartões microSD.

Nokia T20 tem bandeja híbrida (Imagem: divulgação/HMD Global)

Isso garante que no Brasil a Nokia, pelas mãos da Multilaser, entregará o modelo com conexão para redes 4G (LTE). Além deste tipo de fonte de dados, o Nokia T20 também utiliza Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 e pode tocar músicas em rádio FM. No mercado internacional o consumidor consegue optar por modelos com 32 GB e 3 GB de RAM e 64 GB com 4 GB de RAM.

Por fim, a fabricação do Nokia T20 acontecerá no Brasil. De acordo com os documentos de homologação da Anatel, o tablet será montado na planta da Multilaser em Extrema (MG), com algumas peças importadas da China.

Fonte: Tecnoblog.