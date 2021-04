Nomadland – Sobreviver na América leva 3 principais prêmios do Oscar

O filme Nomadland – Sobreviver na América ganhou o Oscar de melhor filme, melhor realização e melhor atriz para Frances McDormand. A cineasta Chloé Zhao torna-se assim a segunda mulher na história a receber o prêmio de melhor diretora. A 93ª cerimônia dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas ocorreu, na noite deste domingo (25), na Estação Union Station, em Los Angeles, e no Dolby Theatre, em Hollywood, com restrições devido à pandemia de covid-19.

Nomadland – Sobreviver na América era o maior favorito e cumpriu os prognósticos, vencendo nas principais categorias do Oscar, entre elas a de melhor direção, com a estatueta entregue à cineasta sino-americana Chloé Zhao. Ela é a segunda mulher a conquistar esse Oscar, depois de Kathryn Bigelow, em 2010, com Estado de Guerra.

É fabuloso ser uma mulher em 2021″, afirmou Chloé Zhao ao comemorar a vitória.

“Sou extremamente afortunada por poder fazer o que gosto”, acrescentou a cineasta nos bastidores da cerimônia de entrega do Oscar, na madrugada de hoje (26). “Se esta vitória ajudar mais pessoas como eu a viverem os seus sonhos, sou muito agradecida por isso”.

Nomadland – Sobreviver na América, considerado o melhor filme, conta a história de uma mulher – Fern, interpretada por Frances McDormand – que viaja pela América como nômade. Vive numa caravana, trabalha em empregos temporários e sobrevive na estrada, na sequência da crise econômica de 2008.

Ao receber o prêmio, Chloé Zhao dedicou-o “a todos aqueles que tiveram a fé e a coragem de se agarrar à bondade em si próprios e nos outros”.

Embora o filme seja uma ficção, inclui testemunhos reais de norte-americanos que vivem na estrada, sempre em trânsito, numa comunidade nómade mais envelhecida e às margens da sociedade. O filme contou inclusive com nômades da vida real.

“Um dos momentos mais felizes para mim esta noite foi quando a Frances [McDormand] ganhou”, disse Chloé Zhao aos jornalistas. “As pessoas podem não saber tudo o que ela fez, como produtora e como atriz, quão aberta e vulnerável foi e quanto me ajudou a fazer este filme. E como ajudou os nômades a sentirem-se confortáveis nas gravações. Ela é ‘Nomadland'”.

Com esse Oscar, Frances McDormand entrou no pequeno grupo de atrizes com mais de duas estatuetas da academia, juntando-se a Meryl Streep e Ingrid Bergman (três Oscars, cada), e a Katharine Hepburn (quatro). Ela conseguiu ainda vencer a indicação de melhor atriz, depois de Fargo (1996) e de Três Cartazes à Beira da Estrada (2018).

Indicado para sete estatuetas, o filme Nomadland completa um percurso de sucesso nos últimos meses, depois de ter ganhado quatro prêmios Spirit, os chamados Oscars do cinema independente: melhor filme, melhor realização, melhor montagem e melhor fotografia.

Por The Father, o britânico Anthony Hopkins, que não esteve presente à cerimônia, conquistou o segundo Oscar de melhor ator, 30 anos após a sua premiação pelo papel em O Silêncio dos Inocentes, de Jonathan Demme.

Veja, a seguir, os ganhadores do Oscar 2021:

Melhor Filme

Nomadland

Melhor Ator

Anthony Hopkins, por Meu Pai

Melhor Atriz

Frances McDormand, por Nomadland

Melhor Direção

Chloé Zhao, por Nomadland

Melhor Ator Coadjuvante

Daniel Kaluuya, por Judas e o Messias Negro

Melhor Atriz Coadjuvante

Yuh-Jung Youn, por Minari

Melhor Roteiro Adaptado

Christopher Hampton, Florian Zeller, por Meu Pai

Melhor Roteiro Original

Emerald Fennell, por Bela Vingança

Melhor Filme Internacional

Durk – Dinamarca

Melhor Fotografia

Mank

Melhor Documentário

My Octopus Teacher

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Colette

Melhor Curta-Metragem

Two Distant Strangers

Melhor Animação

Soul

Melhor Curta de Animação

If Anything Happens I Love You

Melhor Canção Original

Fight For You (Judas e o Messias Negro)

Melhor Trilha Sonora Original

Soul

Melhor Edição

O Som do Silêncio

Melhor Figurino

A Voz Suprema do Blues

Melhor Cabelo e Maquiagem

A Voz Suprema do Blues

Melhor Edição de Som

O Som do Silêncio

Melhor Design de Produção

Mank

Melhores Efeitos Visuais

Tenet

Fonte: Agencia Brasil

* Com informações da RTP – Rádio e Televisão de Portugal