Nome, foto, perfil: saiba tudo sobre morador da Casa de Vidro do BBB

Gustavo Marsengo tem 31 anos e é um dos moradores da Casa de Vidro. Coluna LeoDias descobriu motivos dele ter chamado atenção da produção

A Casa de Vidro no BBB22 já é uma realidade e a presença de dois novos moradores no reality criou altas expectativas nos telespectadores. Conforme antecipamos na última sexta (4/2), a identidade de um dos novos candidatos a brother foi descoberta por este colunista momentos depois do anúncio da novidade que promete sacodir o reality da TV Globo. Agora, a coluna LeoDias te conta com riqueza de detalhes quem é Gustavo Marsengo, o curitibano selecionado para disputar uma das duas vagas no Big Brother Brasil. E mais: você vai saber que um detalhe da biografia do rapaz foi decisivo para que a produção do programa o escolhesse.

Gustavo já está em confinamento para participar da Casa de Vidro e pode ser um perfil forte na disputa por R$ 1,5 milhão. Isso porque, diferentemente de todo o elenco que está atualmente no programa, o mais novo candidato a brother demonstra não ter absolutamente nada a perder. Desempregado, o advogado de 31 anos foi demitido do emprego no Tribunal de Justiça no meio do ano de 2021 e ficou completamente sem perspectivas.

Desempregado desde o meio do ano de 2021, o brother entra na disputa por R$ 1,5 milhão com muita determinação

O advogado de 31 anos é natural de Curitiba, no Paraná

Fã de futebol, o próximo brother do BBB22 é torcedor do Palmeiras

Em seu feed no Instagram Gustavo possui vários cliques em viagens e ao lado de amigos

Para o paranaense, o Big Brother Brasil é o verdadeiro tudo ou nada, a única atual chance de fazê-lo mudar de vida. Lembram quando dissemos que certa característica faria os telespectadores lembrarem de um participante?

