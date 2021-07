Nordeste paraense oferta praias, comida, cultura. Um vasto passeio turístico

Rico em belezas e encantos proporcionados pela natureza de Deus, o nordeste paraense dispõe de praias de água doce e salgada. Região composta por microrregiões, o nordeste paraense tem a zona bragantina, zona do salgado, parte da zona guajarina, região do Acará e Tocantins. Vamos falar de praias? Você já conhece as principais praias paraenses? Neste período de veraneio, em que centenas de pessoas tiram férias para aproveitar o banho e o sol em função das chamadas férias escolares, a pedida são as praias da Corvina, Atalaia e Farol Velho, em Salinas, a 220 quilômetros de Belém.

Salinas é considerado um dos principais balneários paraenses, para onde convergem veranistas não apenas de Belém, mas também de vários pontos do Pará e até do Brasil que se destacam quilômetros para ver de perto o que é um passeio de verdade pelas areias da chamada “Atlântica paraense.

Nesta época do ano, a sede do município de Salinópolis lota de visitantes. O local tem um amplo comércio, hotéis, feiras, supermercados e até um pequeno shopping. Na Praia da Corvina, o local mais frequentado à noite e que fica em plena sede do município, ocorrem shows, há barracas com vendas de todo tipo de comida e ainda o comércio de importados diversos, desde óculos a eletroeletrônicos, confecções, moda praia e uma série de novidades. É um local próprio para a diversão, para o encontro de pessoas, novos conhecimentos etc.

Mas para quem prefere o agito, a pedida é a Praia do Atalaia, onde os veículos invadem a praia e as barracas são mais rústicas. A maré é alta com ondas de dar arrepios.

MARUDÁ

Mas, saindo mais para o interior, vamos ao município de Marapanim. Ali estão as praias de Marudá e de Crispim, a 160 quilômetros da capital paraense. É também por Marudá que se atravessa de lancha para a famosa e lendária ilha de Maiandeua, ou Algodoal, que, no seu centro, oferta entre as dunas e ajuruzais, o encantado “Lago da Princesa”.

Nem precisa dizer que há uma série de barraquinhas nessas praias que oferecem comidas variadas, especialmente o prato típico da região, com farofa e salada de mexilhão e sarnambi, gó frita e toda variedade de peixes, especialmente pescada amarela, dourada e gurijuba.

À noite, em Marudá, a pedida é um passeio pela nova orla da praia banhada pelo rio Marapanim, onde também é encontrada uma infinidade de artigos dos mais variados para aguçar os olhos e os desejos dos veranistas que, também podem, por um percurso de cerca de 20 quilômetros, se destacar até a sede do município de Marapanim, onde existem praças,como a da Matriz de Nossa Senhora das Vitórias e comércio diverso.

BRAGANÇA

Também a 240 quilômetros de Belém, o veranista pode chegar a Bragança, cidade histórica, com vida, povo, cultura e culinária próprios de um lugar que fala e responde por si próprio com belezas naturais e construções dos tempos imperiais que não ficam a dever para outras cidades históricas do Pará e do Brasil.

Em Bragança, a festa tradicional é a Marujada, que se conclui no Dia de Natal. Mas, nesta época, a pedida é a praia paradisíaca de Ajuruteua, a 20 quilômetros da sede do município e que, para se chegar, por estrada, é necessário seguir devagar para evitar o atropelamento dos caranguejos, já que é uma região formada por manguezais. Ajuruteua é um encanto paraense, praia de muitos quilômetros de areia branca sob sol escaldante ou luar; um lugar para o banho e o sossego, para a meditação.

VIGIA DE NAZARÉ

Não menos famosa, a 100 quilômetros de Belém, está o município de Vigia de Nazaré, cidade famosa por sua cultura e sua religião, onde ocorre o mais antigo Círio de Nazaré do Estado DO Pará com mais de300 anos de existência.

Vigia tem prédios históricos, igrejas da era colonial, a mais famosa, a Igreja de Pedra. O local é famoso pela temperatura elevada, mas também por festas em todos os cantos, com suas ruas estreitas e um comércio bastante movimentado. Vigia de Nazaré oferta o banho de rio, os seus balneários e algumas praias mais afastadas, sendo o banhista levado de lancha; se preferir, pode atravessar para Colares ou seguir mais alguns quilômetros até São Caetano de Odivelas, a terra do caranguejo.

A região nordeste do Pará é tão grande, que deixaremos para a próxima semana, Barcarena, Abaetetuba, Acará e Mocajuba, onde estão as praias de água doce. Esses locais precisam ser desbravados pelo povo paraense, antes de seguirem para viagens mais ousadas. É bom conhecer-se o local onde nascemos, crescemos e vivemos.













ROBERTO BARBOSA

Fotos: Nazaré Sarmento, Ray Nonato, Jorge Nascimento e portais