Norte-americana é presa no aeroporto com R$ 3 milhões de eletrônicos dos EUA

A Polícia Federal prendeu três pessoas por descaminho, na manhã desta segunda-feira, 05, no Aeroporto Internacional de Belém. Com eles foi apreendida uma grande quantidade de produtos eletrônicos de última geração, ainda não contabilizada, mas estimada em R$ 3 milhões. Também foi apreendida uma caminhonete de R$ 300 mil, que levaria a carga.

Dentro de quatro malas havia dezenas de eletrônicos da Apple. Só de Iphone 15 Pro Max, foi quase R$ 1 milhão. Também havia Macbook, Apple Watch Ultra 2, fones de ouvido, canetas Ipad, dezenas de Iphones recondicionados de gerações anteriores, mais de 20 relógios de luxo.

A operação partiu de monitoramento do Núcleo de Polícia Aeroportuária, que verificou a suspeita de uma passageira vinda da cidade de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. O raio-x atestou o transporte dos produtos eletrônicos, que foram importados de maneira irregular, sem pagamentos de impostos.

No estacionamento do aeroporto, dois homens aguardavam a norte-americana, entre eles, um policial militar lotado no Piauí. Os três foram presos e levados com o veículo e a carga à Superintendência da Polícia Federal no Pará.

Imagens: Ascom/SRPF