Norte Energia conclui manutenção preventiva do Complexo Belo Monte

A Norte Energia concluiu a manutenção preventiva das 18 turbinas da Usina Hidrelétrica Belo Monte e das seis da Usina Hidrelétrica Pimental, que compõem o maior complexo hidrelétrico 100% nacional, instalado no Sudoeste do Pará. O procedimento, finalizado na primeira quinzena de dezembro, assegura a operação plena das unidades geradoras (UGs) – com capacidade total de 11.233 MW – , especialmente durante os meses de cheia do rio Xingu, fase de alta produtividade do complexo.

A sazonalidade das chuvas na região do Médio Xingu acaba determinando o período de manutenção preventiva das turbinas das duas usinas, pois é durante o verão amazônico, entre os meses de julho e novembro, que a companhia executa o procedimento. Este ano, o procedimento teve como foco três UGs de Belo Monte e duas de Pimental. As atividades incluíram inspeções meticulosas, substituições de componentes quando necessário, aferições de instrumentação, ajustes mecânicos e elétricos e limpeza dos sistemas.

Além de preparar as UGs para a alta demanda iminente, a Norte Energia já planeja a manutenção do próximo ano. O processo inclui a seleção das próximas UGs para manutenção, elaboração de cronogramas detalhados, provisionamento de materiais, contratações de serviços e definição das ações a serem executadas.

O Superintendente de Manutenção da Norte Energia, Wagner Lellis, compara o trabalho de manutenção de uma usina hidrelétrica ao funcionamento de um centro cirúrgico hospitalar. “A confiabilidade e disponibilidade total dos equipamentos são cruciais para o êxito do trabalho a ser executado, por isso a manutenção preventiva e preditiva serem tão importantes”, afirma.

Além de garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos, já que uma falha pode comprometer a entrega de geração de energia limpa e renovável para o país, o trabalho de manutenção evita danos que podem ser irreparáveis.

“Estamos falando de equipamentos que garantem a produção de energia elétrica para o país, por isso tudo é planejado e realizado para que não haja falhas nessa entrega”, conclui Dante Henrique da Silva, Gerente de Planejamento e Controle da Manutenção da Norte Energia.

Mesmo quando não está gerando energia, Belo Monte contribuiu também para a segurança energética do Brasil, sendo fundamental para regular e ajudar na reserva do País. No período que Belo Monte está gerando alta quantidade de energia, permite a recuperação e armazenamento dos reservatórios da região Sudeste, que estão enchendo e as hidrelétricas daquela região conseguem, portanto, armazenar energia. Essa energia começa a ser liberada pelo Sudeste quando Belo Monte, por consequência da diminuição da vazão do Rio Xingu – fenômeno natural que acontece historicamente na região Amazônica muito antes da construção da Usina -, precisa reduzir sua geração.

Imagem: Divulgação