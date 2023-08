Norte Energia fecha primeiro semestre como a maior vendedora de energia do país

A Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, fechou o primeiro semestre de 2023 como a maior vendedora de energia do país. De acordo com dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, considerando o mercado livre e o regulado, a empresa comercializou 4.412 MW médios (equivalente a 19.165 GWh), registrando um resultado bem próximo ao certificado de garantia física da usina, que é de 4.571MW. A pequena diferença está ligada às perdas do sistema de transmissão de Rede Básica, que é dividida, de acordo com as regras de comercialização, entre todos os geradores e consumidores do sistema interligado nacional.

A marca atingida pela Norte Energia coloca a UHE Belo Monte como a maior vendedora entre todas as fontes de energia do país, renováveis e não renováveis. Para o diretor de comercialização da empresa, Franklin Kelly Miguel, o resultado reflete a nova estratégia de venda que a Norte Energia passou a adotar em 2022. “Esse volume de energia comercializado entre janeiro e junho foi atingido devido à mudança que fizemos na estratégia de venda a partir do segundo semestre do ano passado, quando passamos a explorar a totalidade do certificado da garantia física no processo de venda, passando a fazer a gestão ativa do GSF, que é fator de escala de geração, aplicado sobre todas as usinas hidrelétricas”, explicou.

A produção de Belo Monte no primeiro semestre correspondeu a 9,4% (29.125 GWh) de toda a energia utilizada no país, o equivalente ao consumo de 30 milhões de residências. A quantidade de energia gerada por Belo Monte entre janeiro e junho deste ano seria suficiente para abastecer todos os domicílios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Apesar do volume gerado, a empresa não pode comercializar a totalidade da sua produção de 29.125 GWh, pois ela participa do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE, que é um mecanismo de compartilhamento do risco de hidrologia, adotado pelas usinas hidroelétricas. Assim, o excedente de geração ajuda outras usinas Hidrelétricas que tiveram produção inferior ao seu certificado de Garantia Física e é armazenado no reservatório da região SE/CO, explicou o Diretor. (Colaborou Benigna Soares/Ronabar)

Imagem: Roney Santana