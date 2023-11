Nos 30 anos do Castanheira Shopping o Natal será brilhante

Sorteio de um carro zero km, ação de compre e ganhe e atrações culturais movimentam o final de ano

No ano em que o Castanheira Shopping celebra 30 anos de existência, o Natal tinha mesmo que ser especial, por isso, chegou mais cedo por aqui. O shopping já está completamente ambientado para a época e Papai Noel já aterrissou por lá, encantando crianças e adultos em sua chegada.

Este ano, o tema escolhido foi “Natal Brilhante” e com ele o Castanheira Shopping receberá seus clientes em um ambiente decorado e imerso na magia que apenas essa data proporciona.

Compre e ganhe!

Pesquisas apontam que os clientes se sentem motivados a fazer compras quando sabem que ganharão um mimo exclusivo e por isso mesmo, o Castanheira Shopping escolheu presentear seus clientes com panetones da Brasil Cacau.

Para receber o brinde, o cliente terá que realizar compras no valor de R$ 400,00 e retirar seu mimo, no posto de troca, localizado no primeiro piso do shopping. A ação promocional, que vai ocorrer entre os dias 30 de novembro a 31 de dezembro ou enquanto durar o estoque, é uma ótima oportunidade para quem busca um incremento nos presentes de Natal ou na mesa da ceia. De acordo com o regulamento, pode ser trocado até dois panetones por CPF.

A ação de “compre e ganhe” integra o calendário de marketing do Castanheira Shopping, comemorando as datas importantes com surpresas exclusivas aos clientes, que terão à disposição um mix completo nos segmentos de moda, sapatos, acessórios, cama, mesa e banho, eletrônicos, decoração, beleza e bem-estar, perfumaria, itens do lar e joias.

Carro zero

O desejo em possuir um automóvel continua tão forte quanto sempre foi e quando esse sonho chega em forma de presente, é melhor ainda! Por isso, em comemoração às três décadas do Castanheira, será sorteado um Jeep Renegade zero quilômetro. A cada R$ 100,00 em compras, em qualquer uma das lojas e quiosques participantes, o cliente poderá trocar as notas fiscais por cupons para concorrer ao prêmio.

Para quem deseja aumentar as chances, os cupons de compras em lojas do Grupo Líder (Hiper Líder, Farma Líder, Magazan e Líder Home Center), que fazem parte do mix do Castanheira, valem o dobro. A super promoção de aniversário será do dia 30 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024.

Com o slogan “Nosso maior presente é você” a campanha de sorteio de um carro zero foi pensada com muito critério, tudo para garantir um presente à altura dos clientes do Castanheira Shopping e que levou em consideração as vantagens do Jeep Renegade: motor de 185 cavalos, que garante uma das melhores acelerações da categoria; único da categoria a oferecer tração nas quatro rodas, todas as versões contam com recursos de condução semi-autônoma e o melhor acabamento da categoria. Sem dúvida, um presentão para começar o ano novo.

O regulamento já está no site do Shopping, no www.castanheirashopping.com.br com os detalhes da promoção.

Palco Castanheira

É tempo de celebração e, além da temporada de Natal, que naturalmente movimenta o shopping, o aniversário de 30 anos do Castanheira torna tudo mais festivo. Como parte das comemorações, o Palco Castanheira levará atrações musicais, bate-papos sobre temas variados e shows de prêmios, entre os dias 30 de novembro a 15 de dezembro, na Praça Central. Diversos artistas paraenses passarão pelo palco, muitos prêmios e diversão para públicos de todas as idades.

Ao longo de três décadas, o Castanheira Shopping atrai clientes com seu espaço amplo, acolhedor e democrático, proporcionando dezenas de opções de lazer, entretenimento, compras e alimentação, reafirmando o seu compromisso com a qualidade e a segurança das pessoas que por aqui circulam.

