Nos próximos meses, Twitter pretende arrumar o desaparecimento de tuítes

O Twitter planeja fazer algumas mudanças na plataforma que podem impedir que os tuítes desapareçam enquanto você estiver lendo, de acordo com a empresa em sua conta de suporte. Isso porque se você estivesse lendo um tuíte na sua timeline e ao mesmo tempo, outra pessoa que você segue respondesse, o aplicativo seria atualizado, enquanto a mensagem desaparecia.

A ideia é que isso não aconteça, então o Twitter planeja fazer mudanças nos próximos dois meses para corrigir o problema. Em um tweet respondendo a um usuário, a rede social colocou o que está tentando consertar de forma mais simples e prática.

Let’s talk about Tweets disappearing from view mid-read when the timeline seems to auto-refresh. We know it’s a frustrating experience, so we’re working on changing it.



Over the next two months, we’ll be rolling out updates to the way we show you Tweets so they don't disappear.