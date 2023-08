Nos últimos 12 meses, preço da carne bovina recua quase 7,00% no Pará

Pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostram que o custo da Cesta Básica no Pará voltou a apresentar queda. No mês passado (Julho/2023), o custo do conjunto dos alimentos básicos pesquisasados e comercializados em Belém, girou em torno de R$ 650,00, um volume em torno de 1,50% menor que o valor registado no mês anterior, ou seja, em junho. Ainda de acordo com as pesquisas, também no mês de Julho, a grande maioria dos itens que compõem a Cesta de alimentos dos paraenses apresentou queda, entre eles a carne bovina, que registrou o quarto maior recuo de preço.

As análises do Dieese/PA mostram ainda que além do recuo verificado no mês de Julho/2023, o preço do quilo da carne bovina também apresentou queda no balanço comparativo deste ano (Janeiro-Julho/2023) e também dos 12 meses (Julhi/2022-Julho/2023).

Segundo o Dieese/PA, nos últimos 12 meses, a trajetória dos preços médios da Carne Bovina comercializada em feiras livres, mercados, açougues e supermercados da capital foi a seguinte: em Julho/2022 o quilo do produto foi comercializado em média a R$ 40,09; encerrou o ano (Dezembro/2022) sendo comercializado em média a R$ 39,15; no início deste ano (Janeiro/2023) foi comercializado em média a R$ 38,36; R$ 37,95 em junho e, no mês passado (Julhi/2023), com novo recuo de preço, foi comercializado em média a R$ 37,32.

Com isso, as análises comparativas feitas pelo Dieese/PA mostram que em média o preço do quilo da Carne Bovina comercializada na capital apresentou queda de 1,66% no mês passado (Julho/2023) em relação ao mês de Junho/2023. Já no comparativo de preços deste ano (Janeiro-Julho/2023), o preço do produto recuou em média quase 5,00% e, nos últimos 12 meses (Julho/2022-Julho/2023), a queda acumulada no preço da Carne bovina foi ainda maior, alcançando quase 7,00%.

Com os custos de produção da carne bovina mais equilibrados (insumos, ração, combustível, etc.) a expectativa pelo menos até o momento é novos recuos no preço do produto, afirma everson Costa, supervisor técnico do órgão de pesquisas.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar