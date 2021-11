Nos últimos cinco dias de outubro, duas pessoas morrem em acidentes de trânsito em Santarém

Elinton Marinho Castro, 36 anos, morreu em um grave acidente registrado na noite de domingo (31), no Km 66 da rodovia Santarém/Curuá-Una (PA-370), na altura da comunidade Lagoa, em Santarém, no oeste do Pará. Foi o segundo trágico acidente registrado nos últimos cinco dias de outubro, em Santarém.

A vítima conduzia uma motocicleta quando colidiu violentamente contra uma caminhonete Hilux, dirigida por Paulo Calegaro. Devido à violência do choque, o condutor da moto morreu na hora.

O motorista da caminhonete permaneceu no local até a chegada da perícia e se apresentou espontaneamente à delegacia de Polícia de Santarém. Ele é natural do município Faxina do Soturno, no Rio Grande do Sul. Paulo Calegaro reside em uma chácara na Comunidade São José, na BR 163(Santarém-Cuiabá).

De acordo com relatos de pessoas que passavam pelo local, a vítima, possivelmente, seria da comunidade de Secretaria, na região da Curuá-Una.

No último dia 27 de outubro, uma carreta atropelou um casal que trafegava em uma motocicleta, na manhã desta quarta-feira(27) no cruzamento da avenida Moaçara com a rodovia Curuá-Una, no bairro São José Operário.

A carreta atingiu a motocicleta ao manobrar para acessar a avenida Moaçara. A mulher, Silvânia Sombreiro Oliveira, 38 anos, morava na Comunidade Estrada Nova, morreu na hora e o marido dela, Moisé Silva Lima, que pilotava a motocicleta, foi levado em estado grave para o Pronto Socorro Municipal, mas sobreviveu.

O mêsde outubro ambém registrou um aumento significativo de acidentes de trânsito. Segundo o boletim de ocorrência divulgado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), até o último dia 26, foram quase 70 ocorrências e 85 pessoas atendidas pela unidade.

Fonte: O Estado Net

Créditos: Redes sociais