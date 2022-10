Nota de Repúdio à Censura e ao Ataque à Constituição

Em defesa da liberdade de expressão e contra a censura!



Associação Internacional dos Jornalistas da Amazônia, AIJAM, repudia, com veemência e ojeriza, a ordem emanada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, impondo, de forma clara e cristalina, censura à emissora Jovem Pan.

Vivemos tempos muito estranhos, onde a justiça, a pretexto de “defesa da democracia”, está agindo ao arrepio da Constituição, impondo a regra da mordaça aos profissionais de imprensa que não estão alinhados com achamada “esquerda”. Decisões como estas, que visam calar e amordaçar as vozes formadoras de opinião, assustam e ameaçam o Estado Democrático de

Direito e acenam para um futuro temerário, com riscos reais para a democracia. Nenhuma autoridade constituída, seja ela juiz, promotor, presidente ou ministro, está acima da Constituição. Os cães ladram e a caravana passa.



A Constituição e o Estado de Direito sobreviverão. Os carrascos erasgadores da Carta Magna deixarão uma dívida impagável com a democracia e terão seus nomes gravados em um dos capítulos mais negros da história do país, sem precedentes, nem mesmo nos temíveis anos de chumbo. Se alimprensa, que é a voz da democracia, é calada pela justiça, a quem esta justiça

está servindo?