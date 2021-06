Nova API da GoPro permite integrar HERO9 Black e outros gadgets

A GoPro anunciou nesta terça-feira (22) a Open GoPro, uma API aberta que permite integrar a câmera HERO9 Black com outros sistemas e dispositivos. Com a tecnologia, os profissionais poderão acessar os seguintes recursos da action cam: conectividade sem fio, comando e controle, status da câmera, visualização de conteúdo, revisão e transferência de mídia do cartão SD.

As amostras do código estão disponíveis para Python, C, Swift e BASH. O conteúdo já pode ser acessado gratuitamente no GitHub. A empresa ressalta que outras marcas já estão utilizando a Open GoPro, incluindo a Amazfit, Centurion Boats, Orqa, Pixellot e Sena.

A Amazfit, por exemplo, usou a novidade para integrar a câmera da GoPro com seus relógios inteligentes. Assim, os usuários podem utilizar uma pulseira inteligente da marca para controlar a HERO9 Black de maneira remota.

Atualização

A Open GoPro chega ao público com a atualização v1.6 do firmware da câmera, que está disponível pelo app Quik ou no site GoPro.com. As atualizações incluem mais velocidade e consistência para ligar/desligar a câmera, mais sensibilidade da tela de toque nos menus e maior confiabilidade no uso do controle remoto.

Para atualizar o firmware da HERO9 Black, basta emparelhar a câmera com o aplicativo Quik. Saiba mais sobre a Open GoPro no site ou no blog The Inside Line.

Fonte: GoPro