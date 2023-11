Nova Avenida Senador Lemos será reinaugurada na terça-feira

A Prefeitura inaugura na noite da próxima terça-feira, 14, o que a população já está chamando de “nova Senador Lemos”: obras de sinalização; ciclofaixa; uniformização de trechos do calçamento; asfalto; acessibilidade; iluminação em LED; reforma da Praça São Sebastião. Um investimento de R$ 16 milhões em ações que transformam a Senador Lemos num local mais tranquilo, seguro e bonito para se andar, trafegar e trabalhar.

A avenida é uma das principais de Belém. De forma direta, beneficia três bairros, Umarizal, Telégrafo e Sacramenta; de forma indireta, serve a toda a cidade, ajudando numa das áreas mais importantes para a capital paraense: o transporte. “A Senador é uma das vias que ajudam na fluidez do trânsito para a saída da cidade”, destaca o prefeito Edmilson Rodrigues. “Por isso, justamente, é uma obra prioritária para a qualidade de vida da nossa cidade que agora entregamos”.

QUALIDADE DE VIDA

As obras que dão novo aspecto à Senador Lemos vão ajudar, de forma direta, os próprios moradores dos bairros citados. As ciclofaixas vão estimular o ciclismo, com todos os benefícios que essa prática propicia. A nova iluminação em LED, da avenida e ruas adjacentes, promove mais segurança, economia e beleza para todos. A sinalização orienta pedestres e motoristas, reduzindo riscos de acidentes. O nivelamento das calçadas e construção de “rampas” no calçamento proporciona acessibilidade com segurança a cadeirantes e deficientes visuais. A reforma da Praça São Sebastião significa lazer de forma direta, com mais iluminação, equipamentos de lazer para crianças e adultos, ponto de encontro aos moradores da comunidade. Em resumo, é imediato o avanço no bem-estar de todos proporcionado pela obra que será entregue, oficialmente, na terça-feira.

MORADORES FESTEJAM

“Antes, aqui, sem a sinalização era muito complicado, a gente tinha que atravessar correndo, com riscos no meio dos carros”, pontua a aposentada Maria Feres da Costa, 75, que todo dia passa por um cruzamento para ir à igreja. “Agora, com a nova sinalização, ficou muito legal e seguro, principalmente para as crianças. Obrigada pelo trabalho.”

Também a técnica em enfermagem Adriana Galvão tem ótimas considerações sobre a obra: “Eu moro aqui há 47 anos. Nasci aqui. Desde sempre, essa rua foi assim, foi a mesma. A única mudança foi no itinerário dos ônibus. Depois veio essa obra que, que inclui também saneamento nessa parte que eu moro (entre Alferes Costa e Doutor Freitas). Aqui na Praça (São Sebastião) era um lixão. Com muita luta, reunimos moradores, nos mobilizamos, e houve a construção da Praça. E agora, nessa gestão, a praça recebeu a primeira reforma”, destaca Adriana.

BELÉM EM TRANSFORMAÇÃO

A nova Senador Lemos, e a fluidez no transporte urbano à saída de Belém, também vai contribuir noutra missão que Belém tem em 2025: realizar uma ótima Cop-30 (conferência sobre mudanças climáticas da ONU), e aí a qualidade do transporte é fundamental para garantir a movimentação dos mais de 50 mil visitantes na cidade.

“Os desafios que temos para a Cop são, em larga escala, os mesmos que enfrentamos cotidianamente”, destaca o prefeito Edmilson Rodrigues. “Por isso, é tão importante o desenho que fizemos para realizar a Cop, cujas obras estruturantes serão o maior legado da conferência para a cidade”.

O desenho traçado pela Prefeitura, e que será realizado, principalmente, em cooperação com o Governo Federal, é ousado e promoverá uma transformação jamais vista numa só gestão em Belém.

Inclui, por exemplo, a transformação do igarapé São Joaquim em Parque Urbano São Joaquim, com saneamento, paisagismo, equipamentos de esporte e lazer. Inclui a revitalização completa do Ver-o-Peso, alcançando as ruas e áreas próximas, como a Feira do Açaí. A construção do Boulevard da Gastronomia, valorizando nosso principal elemento cultural, a culinária, gerando renda e dando à capital um ótimo point de encontros e lazer. A revitalização do Mercado de São Brás, com as obras adiantadas, seguindo o cronograma. A conclusão de obras que a cidade reivindica há décadas, como o macro e o micro saneamento na Bacia da Estrada Nova e a duplicação da Bernardo Sayão, entre outras obras.

Imagem: Agência Belém