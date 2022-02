Nova creche de tempo integral Aureliano da Costas é entregue em Ananindeua

A população do bairro do Icuí ganhou, nesta sexta-feira, 24, uma nova Unidade Infantil de Tempo Integral, que foi totalmente revitalizada pela Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Educação. A creche não passava por uma reforma há mais de 10 anos. A obra de reestruturação da unidade durou 65 dias. Agora os mais de 230 alunos na creche e pré-escola, os professores, a equipe técnico-pedagógica e a comunidade escolar terão melhorias no ensino e na aprendizagem.



A gestora da escola, professora Diana Maria Ferreira, faz uma reflexão em relação à presença da unidade educacional dentro do contexto social. “As escolas são mais do que um ponto de luz. As nossas escolas são joias incrustadas em uma comunidade, e que reflete o conhecimento e o saber, e gera um grande aprendizado a toda comunidade”, disse.



As ações de benfeitorias na instituição educacional foram nas 11 salas de aula, coordenação pedagógica, sala administrativa, berçário, lactário, espaço de convivência, parque de diversões, quadra coberta, pintura, telhado e climatização. “A educação de qualidade se faz com a presença da comunidade dentro das unidades educacionais, e com a presença do poder público. Com ajuda de cada um de vocês, vamos continuar a construir um bairro melhor. Peço a cada um que também cuide da escola, cuide do que estamos entregando para vocês. A escola é um patrimônio da comunidade, dos pais e das crianças. Entregamos uma escola bonita, requalificada e climatizada”, ressaltou o prefeito de Ananindeua, Dr Daniel Santos.



Segundo a secretária de Educação, professora Leila Freire, o desenvolvimento do trabalho nas creches não é assistencialismo, mas sim uma competência garantida pela constituição que é a alfabetização e o zelo pelas crianças. “Fazemos com tanto carinho e o bom dessas entregas é saber que nós vamos ser ponto de luz na vida dos nossos alunos, que esse é um espaço onde a criança será cuidada e educada”, disse.



OBRAS

A prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está com investimento na revitalização de 7 unidades de ensino, estas duas já foram entregues: EMEF Raimunda Pinto; UITI Vereador Aureliano da Costa.



O chefe do executivo municipal pontuou os investimentos da prefeitura no bairro. “Aqui no Icuí, estamos fazendo tudo para construir um bairro melhor. Vocês lembram como era essa rua? Quando chovia era intrafegável, nós já entregamos várias ruas aqui. Lançamos semana passada, a Ordem de Serviço de uma praça. Já no parque vitória, estamos requalificando todas as ruas, vamos entregar sinalizados e com iluminação de led, temos muitas coisas acontecendo do bairro”, disse.

Na ocasião, estiveram presentes venerados de Ananindeua, lideranças do bairro do Icuí, o subprefeito do lado sul, Elias Barreto, e gestores da Semed.

Imagens: Ascon/PMA