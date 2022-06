Nova demissão

O grupo Caoa Chery resolveu inovar no fechamento de sua fábrica em Jacareí/SP. Mandou o aviso prévio para os empregados via telegrama e e-mail. A justiça não gostou da novidade e mandou reademitir todos, sob pena de uma multa diária e pesada por cada dia do descumprimento da medida. Se a moda pega.