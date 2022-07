Nova diretoria da FPF faz demissão em massa de diretores e colabores

Conforme previamente anunciado, foi divulgada, na noite desta quinta-feira, a lista de dispensa de funcionários e prestadores de serviços da Federação Paraense de Futebol – FPF. As demissões foram determinadas pela nova diretoria da entidade que tem na presidência o desportista Ricardo Gluck Paul que, dias atrás, informou sobre as sérias dificuldades financeiras e que necessitaria enxugar a folha para soerguer a instituição.Na oportunidade, chegou a ser criado um clima tenso entre o novo presidente e a ex-mandatária da FPF, Graciete Maués, presidente da Tuna Luso Brasileira. Ela disse que sua gestão foi feita com transparência e que as dívidas pendentes eram oriundas de gestões anteriores a sua passagem pela Federaçao. Ricardo Gluck Paul não deu continuidade à história.

Ele foi eleito depois de uma série de suspensões no processo eleitoral da Federação e foi empossado praticamente no mesmo instante em que terminou a apuração dos votos.

O LISTÃO Da chamada “lista da degola” na Federação Paraense de Futebol fazem parte Luís Fernando Goulart Chipelo (Diretor do Departamento Amador), Claudio Fernando de Souza Santos (Diretor de Segurança), Carlos Alberto Modesto Vilhena (Vice- presidente da CEA), Raimundo Guimarães Feliz (Gerente Executivo do Ceju), Mauricio Barata Figueiredo (Secretário Executivo), Nelson José Torres da Silva (Assessor de Imprensa), Antônio Cristino Mendes, Claudio Fernando de Souza Santos Junior, Offir Nobre da Silva Netto, Gilberto Alves de Araújo (Assessor Jurídico), Reginaldo Correia Ferreira, Cristina Albuquerque da Silva, Ademir Lemos de Freitas, Helton Ferreira da Fonseca, Ivanildo Gomes Cardoso, Ana Cristina Carvalho Barbosa Figueiredo e Carlos Alexandre Mantovani (Assessores da Presidência), Mário Ferreira Santana e Mauro Jorge Pinto dos Santos (Departamento do Interior).

Assim como ocorreram as demissões, também foram nomeados Manoel André Cavalcante de Souza (Diretor Jurídico), Márcio Elvis de Souza Falcão (Diretor do Departamento do Interior), Dvandro Pedro de Oliveira (Diretor Adjunto do Departamento do Interior), Fernando José de Castro Rodrigues (Presidente da Comissão Estadual de Arbitragem), vão permanecer na federação Lucio Ipojucan Ribeiro da Silva Mattos (Membro da CEA), Deciraldo da Silva Araújo Filho (Diretor de Competições) e Juarez Scotta (Diretor de Registro e Transferência).

Imagem: Divulgação