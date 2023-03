Nova etapa da Operação Inverno 2023 beneficia moradores do entorno do Canal do Galo, na Pedreira

Com o objetivo de minimizar os efeitos da temporada de chuvas fortes na cidade, conhecida como Inverno Amazônico, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), iniciou na manhã desta sexta-feira, 3, mais uma etapa da Operação Inverno 2023. Desta vez as atividades se concentraram no Canal do Galo, no bairro da Pedreira.

Para esta etapa da Operação Inverno 2023 a Sesan disponibilizou 768 trabalhadores e 66 máquinas e equipamentos, como escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, guindastes hidráulicos, guindastes americanos e caçambas trucks, responsáveis pela limpeza mecânica e manual dos canais de Belém.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhado de técnicos e agentes da limpeza pública da Sesan, participou do início dos trabalhos nesta sexta-feira no Canal do Galo, perímetro entre a avenida Pedro Miranda e a rua Antônio Everdosa. “Aqui estamos fazendo um trabalho de reforço, gerando emprego para mais de 700 trabalhadores e envolvendo o uso de quase 70 máquinas. Enfim, isso é compromisso com uma Belém mais saudável especialmente neste período de inverno”, disse o prefeito Edmilson Rodrigues sobre a operação.

O início dos trabalhos da nova etapa da Operação Inverno 2023 também foi acompanhado pela comunidade do entorno do Canal do Galo, como é o caso da dona de casa Mara Rodrigues. “É muito bom limpar o canal. Com a sujeira aparece muitos bichos, como cobras e ratos e com a limpeza isso não acontece e evita alagamentos também”, analisa Mara.

A aposentada Luzia Pinheiro, que mora às margens do Canal do Galo há mais de 40 anos, também aprovou a iniciativa da prefeitura. “No momento essa limpeza é ótima, a prefeitura está fazendo a parte dela, mas precisamos também da consciência das pessoas que jogam lixo na beira do canal. Isso prejudica todo mundo”, destaca a aposentada a respeito do trabalho conjunto entre prefeitura e população pelo bem da cidade.

Operação Inverno 2023

O mutirão de limpeza e dragagem nos canais faz parte do programa municipal de saneamento básico Belém Bem Cuidada e começou pelo canal da Generalíssimo, em novembro de 2022. Desde então, dos 65 canais existentes em Belém, 85% já receberam os serviços de limpeza manual e dragagem mecânica. Até o fim de abril deste ano, os 105 quilômetros de canais, que fazem parte das 14 bacias hidrográficas de Belém, já terão recebido os serviços da Operação Inverno.

Com isso, a Prefeitura de Belém pretende facilitar o escoamento das águas da chuva e evitar alagamentos das vias. O trabalho é uma continuação do que vem sendo feito desde os primeiros dias da atual gestão, em 2021.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Agência Belém