Nova função muito aguardada do WhatsApp dá mais controle sobre “visto por último”

O WhatsApp finalmente está expandindo os testes da função que permite selecionar contatos específicos para não visualizarem seu “visto por último”. O recurso é uma demanda antiga dos usuários da plataforma que, atualmente, precisam desativar por completo o aviso caso queiram esconder essa informação de alguém.

De acordo com o WABetainfo, site especializado em recursos do beta do WhatsApp, a função que antes estava restrita apenas para testadores do Android, chegou também ao iOS no último sábado. Por enquanto, nem todo mundo que usa a versão de testes possui o modelo disponível.

Imagem: WABetainfo

Visto por último do WhatsApp

Os usuários podem encontrar a nova página de visibilidade navegando até Configurações de privacidade e selecionando a nova opção “Meus contatos, exceto…”. Isso também pode ser feito com as outras informações como a foto de perfil e o recado. Com as publicações do Status, o recurso parece ainda não estar disponível.

Quando ativada, os contatos selecionados não podem ver o “visto por último” (ou as outras informações caso também estejam selecionadas), no entanto, os outros contatos conseguem ver normalmente.

Ainda não há uma previsão para quando a opção vai chegar para a versão final do mensageiro, mas é esperado que isso não demore muito já que os testes fechados estão ocorrendo há alguns meses.

Esse é mais um recurso de segurança adicionado pelo WhatsApp. Nos últimos meses, a plataforma passou a focar em funções desse tipo para manter seus usuários após os diversos escândalos de privacidade ocorridos com o Facebook, dono do app. Agora, por exemplo, é possível manter a criptografia de ponta a ponta inclusive nos backups das mensagens do serviço.

Por Lucas Soares

Fonte: Olhar Digital