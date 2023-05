Nova gestão do Cassazum homenageia as mães associadas na Domingueira

A nova diretoria do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos do Primeiro Comando Aéreo Regional – Cassazum, por meio do Departamento Social, homenageia as mães associadas promovendo a ” Domingueira das Mães do Cassazum”, neste domingo, 14. A programação festiva aprovada pela presidente da agremiação militar, Suboficial da Aeronáutica Heloísa Helena Figueira da Costa, começará a partir das 13 horas, com apresentações musicais compostas por três bandas consideradas as melhores da Região Norte, através dos cantores Victor & João Paulo; Marcelo Mais e Caricato.



A programação festiva promete muitas movimentações durante o transcorrer do evento, dentre elas, consta a distribuição de brindes e sorteios de prêmios valiosos para mães associadas, numa referência da nova administração do clube militar presidido por Heloísa Helena.

Os associados terão acesso livre ao Salão 14 Bis, conforme declarações da presidente e quanto aos ingressos antecipados, os interessados deverão procurar a secretaria do clube para adquiri-los.



“A nova diretoria do Cassazum tomou todas diretrizes sobre a nossa primeira programação festiva destinada às mães associadas. Com isso, esperamos contar com elas para incrementar ainda o grande acontecimento que fizemos para elas em comemoração ao Dia das Mães”, disse Heloísa Helena com entusiasmo.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar