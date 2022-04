Nova gestão para o departamento de Vigilância à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Belém é anunciada

O departamento de Vigilância à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), anunciou no último dia 7, a nomeação do novo diretor do departamento, o doutor Adriano Furtado, que ficará à frente do setor responsável pelas elas campanhas de vacinação da Prefeitura de Belém, entre elas a da gripe, covid-19 e sarampo, o controle das endemias – como a dengue e a malária – e a saúde e bem-estar animal, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Esse departamento de vigilância a saúde é responsável por controlar endemias, organizar, planejar, coordenar, acompanhar, supervisionar a as atividades relacionadas à vacinação de rotina e de campanha, além de ainda supervisionar os estudos de diagnóstico entomológico e controle de vetores, elaborar estudos e análises para o monitoramento do quadro epidemiológico e avaliação de impacto das políticas e programas de saúde.

O novo diretor, Adriano, é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará (UFPA), tem mestrado em Ciências Biológicas com ênfase em Biologia Celular pela UFPA (2004) e doutorado em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários com Ênfase em Helmintologia (concluído em 2009) pela mesma instituição. Atualmente Adriano atua como professor associado do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA e diretor de Programas Estratégicos da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPA.

Segundo a Agência Belém, o novo diretor falou da satisfação em chefiar Diretoria de Vigilância à Saúde: “É uma forma de reconhecimento pelo trabalho e anos de estudo e preparo. Quero poder ajudar na continuidade dos serviços e poder também contribuir para avanços que devemos implementar nessa área. A partir das ações que foram definidas pela diretoria, hoje podemos começar a pensar no futuro. E espero poder dar minha contribuição neste projeto”.

Redação: Paola Queiroz

Informações: Agência Belém

Foto: Adielson Shinohara /Ascom Sesma