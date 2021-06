‘Nova grávida de Taubaté’: Parto de 10 bebês pode ter sido farsa

A mulher sul-africana que recentemente deu à luz 10 crianças e bateu o recorde de maior parto do mundo pode ter mentido sobre a gestação. Gosiame Thamara Sithole desapareceu após o suposto nascimento de sete meninos e três meninas, e o pai das crianças, Tebogo Tsotetsi, afirmou ao tabloide britânico Daily Star que já não acredita mais que a companheira tenha gestado os bebês.

Em um comunicado, Tsotesti pediu desculpas por “qualquer inconveniência e constrangimento” e afirmou que sua família “concluiu que não há décuplos”. O homem diz que tentou contato com Gosiame por diversas vezes após o suposto parto, mas até agora não sabe o paradeiro dela.

A gravidez de Gosiame ganhou as páginas de notícias em todo o mundo, após o anúncio de que ela deu à luz 10 bebês de uma única vez, em Pretória, na África do Sul. A princípio, as crianças teriam nascido de cesárea, com 29 semanas.

No entanto, a história nunca foi confirmada pelo hospital onde houve o suposto parto, e o diretor-geral de comunicação do país afirmou que nunca conseguiu contato com Gosiame.

Fonte: Pleno News