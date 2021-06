Nova Ipixuna já comprometeu quase dobro da arrecadação com licitações

O pacato município de Nova Ipixuna, no meio do caminho entre Marabá e Jacundá, tem uma coisa que poucos — inclusive os ricaços e barulhentos — têm: coragem. Com cerca de 17 mil habitantes para cuidar, 4.500 deles considerados extremamente pobres, de acordo com dados do Cadastro Único de abril deste ano, a prefeitura local já soltou editais de licitação na praça que, se pagos integralmente, seriam suficientes para comprometer as contas locais por, pelo menos, um ano e meio. E todos os editais foram lançados em apenas seis meses incompletos de 2021.

As informações foram levantadas pelo Blog do Zé Dudu, após conferir (veja aqui), nesta quinta-feira (17), uma publicação da Prefeitura de Nova Ipixuna no mural de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) avisando a conferência de propostas comerciais para um registro de preços voltado à aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos utilitários e outros itens no próximo dia 29 de junho.

A questão é o valor: R$ 16.747.737,68 para um pacote de centenas de peças agrupadas em 20 lotes, mas que a prefeitura diz que serão adquiridos futura e parceladamente, caso haja necessidade. Na prática, esse robusto registro de preços corresponde a 31,5% do orçamento de R$ 53.405.049,74 do município para 2021. Se todas essas peças viessem a ser pagas, certamente causariam um nó nas contas do município, cuja maior despesa é, atualmente, a folha de pagamento dos servidores, no valor previsto para este ano de R$ 21.763.079,99.

De acordo com o governo de Nova Ipixuna, é indispensável a contratação de empresa que forneça peças novas de máquinas pesadas, caminhões e veículos utilitários para suprir as defeituosas ou gastas ao longo do processo de uso. Toda a frota necessita de manutenção preventiva e corretiva para seu perfeito funcionamento”, sintetiza a administração em texto que acompanha o edital do registro de preços, adicionando ser ideal uma frota conservada para garantir a segurança, a qualidade, a racionalidade e a economicidade dos trabalhos demandados pela prefeitura.

Licitações somam R$ 85 milhões

A intenção de comprar peças de veículos e maquinários é grandiosa em valor, mas não chega a ser a maior do ano. Em seis meses, a Prefeitura de Nova Ipixuna já lançou editais — entre processos publicados e já realizados — que totalizam R$ 85 milhões, uma vez e meia o orçamento previsto para o ano. Como os editais preveem sempre compra futura e eventual, conforme necessidade, não quer dizer que as aquisições expressas neles serão efetivadas e pagas de fato.

O maior dos editais foi o da compra de medicamentos, insumos e materiais médico-hospitalares, no valor estimado em R$ 20.919.596,22. O Blog do Zé Dudu deu a notícia com exclusividade um mês atrás (relembre aqui). Ao todo, já foram enviados ao TCM 29 processos de licitação pelo município este ano, dois dos quais acabaram desertos. Outros 19, já realizados, somam R$ 27.937.184,80 comprometidos, pouco mais da metade do orçamento local.

