Nova Ipixuna recebe sua primeira agência bancária

A 30ª agência do Banco do Estado do Pará (Banpará) entregue na atual gestão está em Nova Ipixuna, município da região Sudeste. O governador Helder Barbalho entregou, no final da tarde desta quarta-feira (11), a primeira agência bancária do município. Somente neste ano, é a oitava nova agência do Banpará entregue para levar serviços essenciais à população.

Com a agência de Nova Ipixuna, o Banpará está presente em 120 dos 144 municípios paraenses. A meta do governo do Estado é garantir os serviços da instituição bancária em todos os municípios até o final de 2022. Atualmente, o Banpará conta com 139 agências em todo o Estado.

“Em 31 meses de governo, essa é a 30ª agência do Banpará que estamos entregando. Praticamente, uma por mês. A importância da agência todos os moradores da região sabem. Ninguém vai precisar ir a Marabá receber serviços bancários. O Banpará está aqui para servir vocês”, afirmou o governador.

A prefeita de Nova Ipixuna, Maria da Graça Medeiros Matos, disse que a instalação da agência acompanha e auxilia o desenvolvimento do município. “Desde que somos município emancipado, há 27 anos, nunca tivemos uma agência. Sempre foi posto de atendimento. O Banpará chegou para ficar, e com uma agência que vai auxiliar a população”, garantiu a gestora.

Comodidade – O novo espaço conta com área de autoatendimento, com quatro caixas eletrônicos; espaço preferencial; atendimento à pessoa física e jurídica; cadeiras confortáveis; climatização; banheiro; área de espera e caixa para atender correntistas e o público em geral. “Essa é uma agência que presta os mesmos serviços que uma de Belém, com todos os créditos e produtos ofertados pelo banco. A presença do Banpará vai evitar que os moradores se desloquem para outras cidades para fazer serviços bancários”, explicou a gerente da agência do Banpará em Nova Ipixuna, Janaína Araújo.

O comerciante Antônio Pereira já avisou que será correntista do Banpará. “Com o banco aqui do lado não vou precisar mais me deslocar para Marabá. Pretendo ser cliente do banco. Acredito que vai melhorar meus negócios”, declarou.

A agência atende tem rampas de acessibilidade para pessoas com deficiência, guichê, caixa eletrônico e pronto atendimento adaptados.

Serviço: A agência está localizada na Avenida Brasil, no Centro de Nova Ipixuna. Oferta todos os serviços do Banpará: abertura de contas, atendimento ao público, produtos de investimento e serviços de crédito, com consignados municipal e estadual, Banparacard, Crédito Rural, Crédito Imobiliário, diversas linhas para Pessoa Jurídica, Credcomputador, antecipação de Imposto de Renda, sazonal, Banpará Comunidade, serviços de caixa eletrônico e caixa presencial. O horário de funcionamento é das 09 às 14 h, e autoatendimento das 7 às 19 h.

Por Leonardo Nunes (SECOM)

Fonte: Agência Pará

Foto: Marcelo Seabra / Ag.Pará