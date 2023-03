Nova lei do impeachment tem 38 tipos de crimes do presidente

O projeto de lei que cria um novo rito para os processos de impeachment contra autoridades apresentado nesta quinta-feira (23) pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-RO), classifica como crime de responsabilidade pelo menos 38 condutas do presidente e do vice-presidente da República.

O texto divide a série de crimes em cinco áreas: crimes contra a existência da União e a Soberania Nacional; crimes contra as instituições democráticas, a segurança interna do país e o livre exercício dos Poderes Constitucionais; crimes contra o exercício dos direitos e garantias fundamentais; crimes contra a probidade na administração; e crimes contra a Lei Orçamentária.

A seção sobre crimes contra as instituições democráticas criminaliza o ato de “divulgar, direta ou indiretamente, por qualquer meio, fatos sabidamente inverídicos, com o fim de deslegitimar as instituições democráticas” e “decretar estado de defesa, estado de sítio, ou a intervenção federal, ou empregar as Forças Armadas em operação de garantia da lei e da ordem, sem a observância dos requisitos constitucionais e legais”; e outros tipos de crimes.

Já a parte contra garantias fundamentais, o texto criminaliza e dá direito ao pedido de impeachment “deixar de adotar as medidas necessárias para proteger a vida e

a saúde da população em situações de calamidade pública”; entre outras coisas.

A nova lei do impeachment foi criada por uma comissão de juristas liderada pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), e foi instalada no ano passado por Rodrigo Pacheco.

O grupo recomendou a revogação da Lei 1.079, de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o processo de julgamento. O PL 1.388/2023 pode ser lido na íntegra aqui.

Fonte: Pleno News/Foto: Pedro Gontijo/Senado Federal