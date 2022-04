Nova linha de microcrédito beneficia diversos profissionais

O Governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou na terça-feira (26) sobre o novo prazo de empréstimos consignados feitos no Banco do Estado do Pará (Banpará) em até 180 meses, para servidores efetivos estaduais.

Os servidores poderão ter acesso ao crédito via Internet Banking ou pelo aplicativo “Banpará consignado” (disponível para Android e IOS), em contratação ou renovação do empréstimo, com facilidade e segurança.

Caso o cliente prefira fazer a contratação de forma presencial, o servidor pode ir a qualquer agência do Banpará, ou por via Central de Atendimento 3004-4444.

Outra novidade foi o lançamento da linha de microcrédito para batedores de açaí, que terão a oportunidade de solicitar o empréstimo, com limite de até R$ 5 mil e parcelamento em até 24 meses. O serviço de adesão ao microcrédito está disponível em qualquer agencia do Banpará.

A categoria de taxistas, motoristas de aplicativos e de transporte alternativo também poderão acessar a linha de microcrédito do Banpará, com um limite de até R$ 20 mil e prazo de até 48 meses para aquisição de peças e/ou troca de veículo.

A adesão á linha de crédito pode ser adquirida desde que o motorista seja MEI (Microempreendedor Individual). Todas as informações para a concessão do credito está disponível no site do Banpará em www.banpara.b.br

Foto: Alex Ribeiro / Ag.Pará