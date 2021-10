Nova música de Adele, ‘Easy On Me’ quebra recorde de BTS no Spotify

Primeiro single do álbum 30 foi lançado na última sexta-feira, 15, e fez história em plataformas de músicas

Adele fez um comeback de respeito com o lançamento de ‘Easy On Me’, na última sexta-feira, dia 15, e conseguiu destronar o grupo de K-Pop BTS nas paradas de Spotify. A nova música da britânica é a música mais ouvida em 24 horas na plataforma musical. O recorde anterior era de ‘Butter‘ que conseguiu 20,9 milhões de streams globais no dia 23 de maio.

O novo single do álbum ’30’ também estabeleceu marca no Amazon Music. De acordo com a plataforma, a canção recebeu o maior número de visualizações no primeiro dia de qualquer música na história. O novo álbum da cantora de 33 anos será lançado em 19 de novembro.

Fonte JOVEM PAN