Nova onda de covid-19 impede realização de carnaval de rua de Tucuruí

Os blocos de carnaval de rua Tribal e Xambira comunicaram aos foliões que a festa carnavalesca está cancelada este ano. A decisão levou em consideração a situação epidemiológica causada pela covid-19, que nos primeiros 30 dias de 2022 causou 9 mortes e registrou 498 casos positivos.

Os foliões estavam aquecendo as canelas para pular o carnaval de rua da cidade de Tucuruí, um dos mais animados da região sudeste paraense, inclusive, adquirindo abadás dos blocos Xambira e Tribal. E a festa prometia sucesso neste ano com apoio da Prefeitura de Tucuruí.

A decisão de cancelar a festa de rua veio após uma reunião dos organizadores do evento, principalmente depois de a Prefeitura cancelar o carnaval oficial, transferido para meados de julho deste ano.

“Em atenção a situação sanitária do município e atendendo a recomendação dos órgãos fiscalizadores, tendo como prioridade a saúde do município optamos pelo cancelamento do carnaval 2022 dos blocos Xambira e Tribal”, diz a nota enviada aos órgãos de comunicação.

Amanhã, sexta-feira, 4, a organização do evento iniciará a devolução do pagamento para os foliões que compraram abadás.

Casos

A Reportagem apurou, levando em consideração o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de Tucuruí, que desde o dia 3 de janeiro (quando foi publicado o primeiro boletim deste ano) até o dia 2 de fevereiro, quando a secretaria publicou o último boletim, o município de Tucuruí registrou 9 óbitos e 498 casos positivos. E variante Ômicron chegou a Tucuruí. Dois casos foram confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde

(Sespa).

Fonte: Blog Zé Dudu