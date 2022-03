Nova pesquisa aponta queda na diferença entre Lula e Bolsonaro

Divulgada nesta sexta-feira (11), a mais recente edição da pesquisa XP/Ipespe sobre as intenções de voto para presidente apontou que houve uma queda na diferença entre o ex-presidente Lula (PT) e o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL). Em comparação com a análise anterior, divulgada em 25 de fevereiro, o intervalo entre Lula e Bolsonaro caiu dois pontos percentuais.

Os números noticiados indicam que Lula teria 43% da preferência do eleitorado, enquanto Bolsonaro estaria com 28%. O índice de intenção de votos do atual ocupante do Palácio do Planalto na pesquisa anterior era de 26%, enquanto o petista estava com o mesmo percentual registrado na análise atual.

Na comparação com a pesquisa XP/Ipespe divulgada semanas antes, em 11 de fevereiro, é possível ver que Bolsonaro avançou três pontos percentuais no intervalo de um mês (28% atuais contra 25% no dia 11 de fevereiro). Enquanto Lula, assim como nas duas últimas avaliações, estava com 43%.

A pesquisa Ipespe foi realizada entre os dias 7 e 9 de março de 2022 com mil entrevistados de 16 anos e mais, de todas as regiões do país, por telefone. A margem de erro é de até 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-03573/2022.

