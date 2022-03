Nova pesquisa mostra Bolsonaro chegando mais próximo de Lula

Uma nova pesquisa eleitoral feita na semana passada e divulgada nesta segunda-feira (14) apontou que a distância entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro segue reduzindo. O levantamento, realizado pelo Instituto Gerp, traz Lula com 38% das intenções de voto e Bolsonaro com 31%.

A pesquisa foi realizada por telefone com 2.095 pessoas entre os dias 7 a 10 de março. No total, foram ouvidos eleitores de 155 municípios. A margem de erro é de 2,18 pontos percentuais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-07402/2022.

Veja as intenções de voto:

Lula – 38%

Jair Bolsonaro – 31%

Sergio Moro – 7%

Ciro Gomes – 5%

João Doria – 2%

André Janones – 1%

Não sabem ou não responderam – 8%

Outros nomes da chamada terceira via, como Simone Tebet (MDB), Alessandro Vieira (Cidadania), Rodrigo Pacheco (PSD) e Felipe D’Ávila (Novo), não pontuaram.

Já num cenário de segundo turno, cinco nomes apareceram no levantamento: Lula (40%), Bolsonaro (31%), Moro (7%), Ciro Gomes (5%) e Doria (2%).

