Nova quadra coberta vai beneficiar mais de 400 alunos da Escola Hilda Mota, no Santíssimo

No começo da noite de ontem, quarta-feira, 15, o Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, entregou à comunidade do bairro Santíssimo, a nova quadra coberta da Escola Municipal Hilda Mota. Foi um investimento de R$ 880.226,70 do governo municipal que vai beneficiar cerca de 420 alunos, do Pré-Escolar ao 9º Ano.



Autoridades políticas prestigiaram a cerimonia como a Primeira Dama do município, Celsa Brito, o Presidente da Câmara Ronan Liberal Jr, demais vereadores Erasmo Maia, Josafá Gonçalves, Didi Feleol, Jander Ilson Pereira e Andreo Rasera.



A comitiva ainda contou com os Secretários de Governo Emir Aguiar, João Paiva, Neucilene Lopes, Jean Murilo, Bruno Costa, Paulo Jesus e Ezequiel Aquino.



A programação teve participação da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, agradecimento ao prefeito pela aluna Emanuele Lisboa (2º ano) e apresentação de uma turma de alunos especiais que fizeram a tradução do Hino de Santarém por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Profª Hilda Mota foi inaugurada em 21 de maio de 1967. Em maio desse ano completou 55 anos de atividades.



No ano passado, recebeu reforma geral e ampliação. Na oportunidade, o prefeito prometeu a construção da quadra coberta, promessa concretizada nesta quarta-feira.



A gestora Elineth Pimentel Pereira de Sousa resumiu o momento de felicidade e gratidão.



“Esta obra sem dúvida beneficiará todos os alunos, do Pré-Escolar ao 9º ano, mas também dará a todos nós, membros desta comunidade escolar condições de promovermos nossas festas e eventos que ocorrem durante o ano letivo como festa junina, reuniões de pais, competições esportivas, palestras e outras pois nosso ambiente escolar hoje possui um local adequado e espaçoso, somos gratos, prefeito, pela construção desta quadra poliesportiva e polivalente”.



A Secretária de Educação Maria José Maia da Silva citou o compromisso do governo para com a educação das 402 unidades educacionais do município, desde a comunidade Santarém-Miri, no planalto até Aracati, no Maró, rio Arapiuns.



“De fato, esse é um sonho de muitas escolas, somente esse mês vamos ter a oportunidade entregar 11 quadras como essa, e ainda 9 unidades de educação, reforma e ampliação de 10 escolas na várzea e outras 18 na região de planalto, entre outras obras, isso nos enche de satisfação porque nossa preocupação não é tão somente com a estrutura física, mas também da estrutura pedagógica, da formação dos nossos colegas professores, da forma como podem atender melhor nossos alunos”, disse Maia da Silva.



O prefeito Nélio agradeceu o sentimento de gratidão e de reconhecimento por parte de professores e alunos do educandário.



“Muito obrigado pelo sentimento de gratidão de vocês e de reconhecimento ao nosso trabalho, esse sentimento é uma vitamina que a gente recebe, a gente sai daqui vitaminado, cheio de energia por isso dá motivação, dá um novo gás pra gente trabalhar mais ainda por vocês, pela educação”, disse o gestor.



Hilda Mota é a terceira escola a receber quadra coberta. Também já foram contempladas as escolas Eilah Gentil e União Libertadora. Até o final do mês outras sete serão agraciadas.



Imagens: Ascom/PMS