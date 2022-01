Nova rede de abastecimento de água no bairro da Pedreira vai interromper fornecimento em alguns pontos

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) vai realizar nesta próxima quinta-feira (13) o teste de funcionamento da nova rede de abastecimento de água no bairro da Pedreira, em Belém.

Devido a testagem que vai precisar ser feita no bairro, será necessário interromper o fornecimento de água em alguns pontos do bairro, das 22h de quarta-feira (12) ás 12h do dia seguinte, 13 de janeiro.

O teste chamado de estanqueidade é necessário para garantir que a rede implantada esteja em perfeito funcionamento. O teste é feito após a setorização da rede, uma das etapas da obra de substituição da rede, mais um investimento do Governo do Pará por meio da Cosanpa.

Cada setor está sendo dividido em Distritos de Medição e Controle (DMC), para melhor monitoramento da área de abastecimento. A medida permite que, quando haja vazamento, seja possível interromper o abastecimento da área que atende ao DMC apenas na rede danificada, sem interferir no abastecimento de outras áreas. Hoje, quando ocorre um vazamento, ainda é necessário parar o setor inteiro para reparar o dano da rede, prejudicando diversos usuários.

A Cosanpa informa que a rede antiga está sendo desativada, e com ela todos os ramais antigos, incluindo os clandestinos. Já para os clientes que possuem caixa d’água em casa não sentirão a falta do serviço. Após a conclusão do trabalho, o abastecimento será normalizado de forma gradativa.

A substituição das redes de fornecimento de água é uma das etapas do projeto Controle e Redução de Perdas da Cosanpa, que busca diminuir o desperdiço de água, melhorar a qualidade do serviço prestado á população e garantir a regularidade de abastecimento e pressão da água que chega á casa dos usuários.

Nas etapas da obra incluem escavação para implantação da rede; execução das soldas de eletrofusão, para conectar os trechos implantados, e interligações. Após esse processo, é feita a recomposição de finitiva dos pontos.

O abastecimento será interrompido para teste da nova rede, no bairro da Pedreira, nas ruas do DMC 9.4:

Tv Mauriti entre Av Pedro Miranda e Av. Senador Lemos

Av. Senador Lemos entre Tv. Pirajá e Tv. Mauriti

Tv. Pirajá entre Av Pedro Miranda e Av. Senador Lemos

Tv. Angustura entre Av Pedro Miranda e Av. Senador Lemos

Rua Antônio Everdosa entre Tv. Pirajá e Tv. Mauriti

Av. Pedro Miranda entre Tv. Pirajá e Tv. Mauriti

Tv. Enéas Pinheiro entre Av. Pedro Miranda e Av. Senador Lemos

Tv. Lomas Valentinas entre Av. Pedro Miranda e Av. Senador Lemos

Tv. Barão do Triunfo entre Av. Pedro Miranda e Av. Senador Lemos

Rua Nova entre Tv. Pirajá e Tv.Mauriti

Foto: Ilustração Reprodução Internet

Jornalista: Marina Moreira