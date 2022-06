Nova remessa de vacina contra a covid-19 chega nesta terça-feira (28) no Estado do Pará

Na madrugada de hoje (28), chegaram mais uma remessa de vacinas contra covid-19 no Estado. Ao todo foram recebidas 200.070 doses do imunizante Pfizer Adulta que devem reforçar a campanha de imunização contra a doença.

Desde janeiro do ano passado, o Estado já recebeu do ministério da saúde 18.061.455 doses, sendo que os quantitativos são enviados aos 144 municípios conforme a necessidade de cada local.

As doses são destinadas para a realização de segunda dose para jovens de 12 a 17 anos. De acordo com a diretora de Epidemiologia da Sespa, Daniele Nunes, desde a primeira remessa recebida do ano passado, a Sespa tem repassado os quantitativos aos municípios de acordo com a demanda populacional dos grupos prioritários de cada fase.

“Essa logística envolve diferentes setores da Secretaria assim como outras pastas. Nosso trabalho tem permitido que a vacinação chegue a todos os municípios paraenses com rapidez e segurança”. Pontuou a diretora.

Ao chegar no Aeroporto Internacional de Belém, as doses foram encaminhadas ao Centro Estadual de Imunobiológicos (CEI), em Ananindeua, situado na Região Metropolitana de Belém, onde ficam armazenadas até a entrega aos 13 Centros Regionais de Saúde (CRS). Em seguida, são enviadas aos municípios por terrestre, aérea e fluvial, com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

As Informações sobre a vacinação são fornecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o Estado na seguinte página:www.saude.pa.gov.br/vacinometro/.

Foto: Ascom Sespa