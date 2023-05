Nova República recebe a primeira edição do projeto ‘Oportunidade

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia (Semdec), com o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), e instituições voltadas à capacitação profissional e de fomento ao crédito, realizou, anteontem, sexta-feira, 05, no bairro Nova República, a primeira ação do projeto Oportunidade. Os serviços ofertados, na Escola Municipal Princesa Izabel, nesta primeira edição foram os seguintes:

Senac

Workshop presencial

Aproveitamento integral de alimentos

Estilos e tendências em cabelos

Banpará

Empodera

Banpará Empodera Para mulheres empreendedoras

Banco da Amazônia – Amazônia Florescer

Financiamento

Para pessoas físicas e potenciais empreendedores

Sicredi

Palestra Presencial

Educação Financeira

Linha de crédito para associados

Semtras

Serviços:

Cadastro Único

Orientação do programa ACESSUAS

Carteira do idoso

Carteira TEA (Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista)

Semdec

Capacita Santarém – Palestra

Desbloqueando códigos do empreendedorismo

O titular da Semdec, Ronan Liberal Jr., comentou sobre o objetivo do projeto e como ele vai influenciar positivamente as famílias e a economia do município.

“O objetivo do projeto Oportunidade é o fortalecimento do negócios locais nos bairros. Estamos levando, por meio de parcerias constituídas, oportunidade de orientação aos microempreendedores, orientação sobre atividades que o empreendedor já exerce, buscando qualificar e, também, oferecer acesso às linhas de microcrédito, dar condições para o fortalecimento do negócio, gerando com isso não só emprego e renda, mas fortalecendo a economia como um todo”, comentou o secretário.



Jacinto Barros, 47 anos, empreendedor da área da estética, afirmou que o projeto, por meio das atividades, amplia o conhecimento das pessoas sobre o empreendedorismo e, também, contribui para o aperfeiçoamento na sua área de atuação.



“Está sendo muito bom conhecer esse projeto. Estou hoje aqui com objetivo de ganhar experiência e aperfeiçoamento na minha área que é a de beleza. As palestras e workshops nos ajudam a ampliar o nosso conhecimento sobre essas questões”, avalia.



O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, reforçou sobre as diversas oportunidades que o projeto trabalha, que vai da educação financeira às diversas formas de empreender.



“É um projeto muito importante que visa dar oportunidade para as pessoas: criar um bom ambiente de negócio no próprio bairro, fortalecer a economia local e aperfeiçoar o talento das pessoas. O projeto ajuda a despertar o lado empreendedor das pessoas através das orientações, do microcrédito, da orientação do Sebrae sobre assuntos diversos. Temos todas essas articulações através do secretário Ronan e sua equipe para que nós possamos fomentar a nossa economia local e proporcionar renda para as famílias, mostrar para as pessoas que a possibilidade da renda não é só através do emprego, muitas vezes ser dono do seu próprio negócio: uma pequena venda de frutas, uma padaria, uma banca de salgados, de chocolates caseiros ou um pequeno salão de beleza, pode transformar em renda e resolver o problema da família em relação a necessidade de atender todas as necessidades dos familiares”, exemplificou Nélio.

Imagens: Agência Santarém