Nova tarifa de ônibus de Belém causa tumultos no Marco e na Sacramenta

Uma multidão formada por trabalhadores e estudantes realizou protestos na manhã desta quinta-feira, 23, depois da aprovação da nova tarifa de ônibus, que poderá passar de R$ 3,60 para R$ 5,01, a depender da homologação a ser feita pelo prefeito Edmilson Rodrigues – PSOL. A Avenida Almirante Barroso foi interditada e um shopping invadido pelos manifestantes na Avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em Belém. Houve muita confusão durante os atos, que foram reprimidos pela Guarda Municipal, chegando a haver confronto e bate-boca entre os envolvidos. Vídeos da reação dos guardas e dos manifestantes circulam pelas redes sociais.



O valor da nova tarifa foi definido durante reunião pelo Conselho Municipal de Transportes de Belém, e representa um reajuste de 39,40% do valor atual da passagem municipal, que é de R$ 3,60. A capital está há dois anos sem reajuste no preço da tarifa.

Estudantes protestaram contra o reajuste da passagem e interditaram a Almirante Barroso, em frente ao Instituto Federal do Pará (IFPA), na avenida Almirante Barroso.



No shopping-center da Sacramenta, manifestantes invadiram o espaço, pois ali funciona um ponto de atendimento da Semob. Confusão generalizada. Em imagens filmadas por celular, é possível ver agentes da Guarda Municipal usando escudos e spray de pimenta contra os estudantes.

A Guarda Municipal de Belém informou, por meio de nota enviada à redação de A PROVÍNCIA DO PARÁ que “atuou preventivamente para garantir a ordem pública, na sede da Semob, na Sacramenta, durante as ações de manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus. Contudo, um grupo de pessoas tentou ocupar o local gerando tumulto. Para controlar a situação, a Guarda teve que intervir para desocupar o espaço. Após esse momento tumultuado, os estudantes solicitaram uma conversa com a Semob e os representantes de governo, e foram atendidos. A administração municipal ressalta, ainda, que o ato foi uma ação isolada e a gestão prioriza o diálogo”.



ACIMA DA INFLAÇÃO

O novo valor da tarifa acolhe o levantamento da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém – Semob, que propôs o valor, inferior ao sugerido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), de R$ 5,12.



O reajuste aprovado pelo Conselho foi anunciado após reunião que contou com a presença de representantes da Semob, Setransbel, Dieese e diversas entidades civis.

O valor da passagem de ônibus em Belém custa R$ 3,60 desde junho de 2019, data do último reajuste autorizado pela prefeitura. Naquele ano, o aumento foi de R$ 0,30 sobre o valor anterior. A nova tarifa de R$ 5,01 aprovada pelo Conselho Municipal representa um aumento de mais de 39%.

Com a nova tarifa, o gasto mensal do usuário que pega duas conduções diárias seria de R$ 240,89. O impacto em relação ao salário mínimo fica em aproximadamente 19,88%, segundo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA. O órgão destaca que a proposta de reajuste leva em consideração apenas o equilíbrio financeiro das empresas, excluindo da equação o poder aquisitivo da sociedade.