Nova temporada de série sobre Whindersson Nunes estreia com episódios no Pará

A segunda temporada da série documental ‘Whindersson – Próxima Parada’ estreia nesta segunda-feira (30), no canal do humorista no YouTube. São oito novos episódios, disponibilizados a cada segunda-feira às 18h, e dessa vez em viagens pelas estradas brasileiras visitando paraísos naturais, com a participação de comediantes e celebridades dos locais visitados.

O grupo com os amigos do youtuber viajou em um motorhome, um trailer. A série é da Non Stop Produções para o YouTube Originals. Como os novos episódios foram gravados entre outubro e dezembro do ano passado, a produção destacou que a equipe cumpriu “todos os protocolos de segurança em relação à Covid-19”.

Nas paradas, Whindersson e os amigos degustaram pratos típicos enquanto aprenderam sobre a cultura dos lugares. A série passou por oito estados do país: o Piauí, terra natal do comediante, Pará, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. Em cada um, ele é recebido por celebridades locais, como a cantora paraense Joelma e a influenciadora maranhense Thaynara OG.

O episódio de estreia conta com a participação da cantora, ex-vocalista do Calypso. Joelma levou o grupo para comer o açaí paraense e dançar carimbó. Em seguida, o grupo viajante segue para Alter do Chão, no município de Santarém, na margem direita do Rio Tapajós, sendo guiado pelo comediante paraense Murilo Couto.

Curiosamente, entre as imagens de divulgação da segunda temporada está uma foto reproduzindo o primeiro vídeo de Whindersson no YouTube, gravado em 2012 na escola que ele estudava, chamado “Vó Tô Reprovado”, paródia da música “Alô, vó, tô estourado”, da banda Forró do Movimento. Na época, aos 17 anos, ele morava em Palmeiras, próximo à capital Teresina.

A primeira temporada de ‘Whindersson – Próxima Parada’ estreou em 2019, acompanhando a turnê de stand-up do humorista pelo mundo. Os episódios já foram assistidos mais de 36,7 milhões de vezes.

