Nova variante da Covid-19 derivada da Ômicron é descoberta na China

A China está enfrentando o seu maior surto de Covid-19 desde o início da pandemia. Recentemente, o país descobriu uma nova versão do vírus decorrente da variante Ômicron na cidade de Suzhou, próximo de Xangai.

A descoberta foi feita após o sequenciamento genético de um paciente que apresentou um quadro leve de infecção por Covid-19. As autoridades relatam que o novo subtipo é diferente dos que estão causando a onda de infecções na China.

A nova variante é diferente de todas as já encontradas no GISAID, banco de dados internacional que reúne informações sobre os vírus da influenza e coronavírus encontrados durante a pandemia de Covid-19.

Recentemente, a China adotou regras restritas de circulação, indo na contramão de todo o mundo. Com uma política de tolerância zero com novos casos da doença, Xangai, uma das maiores cidades do país, colocou a população em lockdown para fazer uma testagem em massa para o vírus.

O governo anunciou que a paralisação vai ocorrer em duas etapas, primeiro uma parte da cidade vai entrar em lockdown e depois a outra parte. Durante o período vão funcionar apenas atividades de fornecimento de alimentos ou serviços públicos. Os primeiros distritos realizaram os testes entre 28 de março e 1º de abril e o segundo entre 1º e 5 de abril.

A China, neste domingo (3), diagnosticou mais de 13 mil casos de Covid-19, o maior número de casos diários já detectado no país desde o início da crise sanitária mundial. O número de casos parece pequeno quando comparado com o restante já encontrado no mundo, porém, é a amostra que a política de “Covid Zero” não é garantia de não infecção.

Fonte: Olhar Digital